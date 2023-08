Zaniolo torna in Serie A, lo scambio sblocca l’affare

Uno dei nomi destinati ad infiammare gli ultimi giorni di mercato è quello di Nicolò Zaniolo. Nelle ultime giornate si sta parlando molto di un suo passaggio all’Aston Villa di Monchi o allo Zenit. A sorpresa però torna in Serie A grazie ad uno scambio che rende contente tutte le parti in causa.

Sono tante le squadre che hanno messo i riflettori puntati su Nicolò Zaniolo. La sua volontà è quella di lasciare, dopo soli sei mesi, il Galatasaray per tornare nel calcio che conta, come si suol dire. La priorità è data ovviamente alla sua Serie A, ma chiaramente non disdegnerebbe un passaggio in Premier League o in uno degli altri campionati top d’Europa. In tal senso, però, per il suo ritorno in Italia arriva una svolta del tutto inattesa, dal momento che la strada si mette nettamente in discesa grazie ad uno scambio a sorpresa. Ed ora può cambiare davvero tutto.

L’ex Roma torna in Serie A, la svolta.

Nicolò Zaniolo, come è noto, ha come obiettivo quello di tornare in Serie A. L’avventura al Galatasaray, in quel di Istanbul, lo ha fatto rigenerare ed ha trovato anche la via della rete con una continuità che raramente ha avuto nel corso della sua carriera. Adesso, però, può cambiare tutto.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, il Galatasaray si sta muovendo sulle tracce di Filip Kostic. Il serbo ex Eintracht Francoforte è in uscita dalla Juventus, che ha puntato su Carlos Augusto per l’anno prossima per la corsia di sinistra. Tenendo conto del contestuale interesse, noto praticamente a tutti, dei bianconeri nei confronti dell’ex Roma, i due club potrebbero senza troppe difficoltà intavolare la trattativa sulla base di uno scambio. Ovviamente andrebbe poi trovata la quadra tra le parti per quel che concerne le valutazioni di due calciatori del simile valore.

Zaniolo alla Juventus, c’è lo scambio

Kostic è stato uno dei profili migliori nella passata stagione della Juventus, dal momento che ha fornito tanti assist e risolto varie volte situazioni molto spinose. Adesso, però, la società vuole alleggerire il monte ingaggi, come si suol dire, e lui rientra tra i profili che potrebbe salutare. Zaniolo, complice anche la sua età, sarebbe un innesto molto importante anche per motivi economici.