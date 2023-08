Calciomercato: Amrabat firma con un’altra big, beffa per la Juve

Il mercato regala sempre delle grandi sorprese, ancor di più quando si arriva alla conclusione dello stesso ed in procinto dell’inizio dei campionati. In tal senso per Sofyan Amrabat della Fiorentina arriva l’accelerazione. Adesso il mediano sta per firmare con una big che non è la Juventus.

Sofyan Amrabat è uno dei centrocampisti centrali più chiacchierati del momento. Il suo nome, nel corso di questa sessione estiva, è stato accostato a tanti top club di caratura internazionale, a partire dal Barcellona. Alla fine però il suo passaggio in Catalogna è saltato per le elevate richieste della Fiorentina, che sa di avere in rosa un assegno circolare, come si suol dire. Anche la Juventus da tempo lo sta inseguendo su indicazione di Massimiliano Allegri, che lo considera perfetto come vertice basso del proprio centrocampo. Adesso, però, i bianconeri stanno per incassare una brutta beffa dal momento che l’ex Hellas Verona è pronto a firmare con un altro club.

Il marocchino firma con un’altra big

La capacità di Amrabat di mescolare muscoli e dinamismo a doti di palleggio di un certo profilo lo rende uno dei mediani e dei vertici bassi più interessanti del panorama europeo. Non a caso su di lui si sono mosse alcune delle squadre più interessanti, in Italia ma non solo.

Stando a quanto raccontato da Sky Sports UK, il Manchester United è pronto a chiudere per la cessione di Fred. Sulle tracce del mediano c’erano il Galatasaray ed il Fulham, ma alla fine l’ha spuntata il Fenerbahce, che per la prossima stagione ha grandi ambizioni. La cessione del brasiliano spalanca le porte all’arrivo proprio di Amrabat, che rappresenta la prima scelta da tempo per i Red Devils. La trattativa è già impostata con la Fiorentina e con il calciatore e, di conseguenza, si pensa che si possa chiudere in poco tempo.

Amrabat al Manchester United

Il marocchino, alla Fiorentina dal 2020, è esploso in maniera definitiva al Mondiale in Qatar, dove è stato tra i grandi artefici del miracolo realizzato dal Marocco. Già a gennaio ha provato a spingere per passare al Barcellona, ma ora la grande chance della sua carriera è finalmente arrivata. Da vedere se sarà bravo a sfruttarla al meglio per lasciare il segno in un club iconico come lo United.