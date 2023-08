Lukaku come Totti e Dybala: nasce la “Romelus”, accoglienza folle per il belga

Trattato come Francesco Totti e Paulo Dybala, accoglienza folle per Romelu Lukaku in Capitale.

Big Rom vestirà la maglia dei giallorossi e, nonostante i risultati tremendi nelle prime due giornate che hanno fatto raccogliere alla Roma soltanto un punto, l’atmosfera che si respira a Roma è quella delle grandi occasioni.

Perché oggi arriva Lukaku e quel che accadde nell’estate scorsa, quando era all’Inter che si sognava la coppia con Paulo Dybala, le cose si stanno concretizzando un anno dopo, ma con la maglia giallorossa e in Capitale. La Roma avrà la coppia avanti formata, appunto, da Dybala e Lukaku. E il trattamento per Big Rom è quello speciale, così com’è accaduto in passato appunto sia a Dybala che a Totti.

Lukaku come Totti e Dybala: nasce la “Romelus”

Nasce la “Romelus”, Lukaku come Totti e Dybala in Capitale. Perché a Roma sarà accolto in una maniera molto particolare, con l’idea di regalargli un vero e proprio brand, secondo quelle che sono le notizie che arrivano quest’oggi.

Nel pomeriggio, Romelu Lukaku, riceverà un’accoglienza sicuramente da brividi per l’ondata giallorossa fatta di tifosi che non vedono l’ora di affidargli l’attacco dell’Olimpico, specie ora che arriva il Milan a Roma, per l’anticipo che sa di vero e proprio big match del campionato.

I tifosi sperano di vedere Lukaku subito in campo, con Dybala alle spalle – da chiarire quelle che sono le sue condizioni dopo il recente infortunio – e intanto a Roma c’è chi dedica una birra a Lukaku: nasce la “Romelus” e l’idea, precedentemente, fu anche applicata per Totti e Dybala. Ai due, rispettivamente in periodi diversi, è stata dedicata una birra, proprio com’è accaduto a Lukaku. Per l’eterno capitano giallorosso una birra marcata Brewheadz, per Dybala invece fu prodotta dalla 16Birra, sempre in Capitale.

Roma, Lukaku accolto con la sua birra: l’intervista dell’ideatore

Ai microfoni di Notizie.com, ha parlato chi ha prodotto la birra “Romelus”, dedicata appunto a Romelu Lukaku che arriva oggi a Roma come nuovo giocatore dei giallorossi. Ecco le parole di Juri Roazzi: “La lattina di birra con l’etichetta disegnata, è stata pensata praticamente due giorni fa ed è stata finita due ore prima che fosse poi dato l’annuncio della realizzazione dell’affare. Stavano circolando troppe voci e noi ci abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo. Venerdì saremo pronti per tutti quelli che vorranno averne una birra Romelus, magari poi ci possiamo abbinare pure una pizza”.

Quando arriva Lukaku a Roma: le ipotesi

Le ipotesi dell’arrivo di Romelu Lukaku a Roma sono legate al pomeriggio, in Capitale, con l’approdo in Italia previsto intorno alle 17. Sarà accolto da un’ondata giallorossa di tifosi che sognano in grande ora che Big Rom sbarca in Italia.