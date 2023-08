Calciomercato: stanno prendendo Jovic, beffato il Milan

Tra i giocatori in uscita in casa Fiorentina c’è Luka Jovic, ai margini del progetto dopo gli arrivi di Beltran e di Nzola. Sembrava destinato al Milan, ma il temporeggiare dei rossoneri ha permesso ad una big di inserirsi. Ed ora è pronta a chiudere ed a regalare un grande colpo ai tifosi.

E’ stata una stagione amara, l’ultima, per Luka Jovic, che ha trovato spazio con Vincenzo Italiano ma che non è riuscito a convincere tutti. Dai tifosi fino ad arrivare agli addetti ai lavori. In 47 partite tra Serie A e tutte le altre competizioni, infatti, ha trovato la via della rete per 13 volte. Il suo nome di recente è stato accostato al Milan e sembrava un profilo ideale. Costi contenuti, sicura affidabilità e consapevolezza di partire nelle gerarchie alle spalle di Olivier Giroud. Adesso, però, arriva la svolta, dal momento che l’ex stella del Real Madrid è pronta a firmare con un’altra big.

Svolta nel futuro del bomber viola

A proposito di Luka Jovic la pista per il Milan si era raffreddata. I rossoneri, infatti, sono ancora in attesa di sviluppi sul fronte Taremi ma ora rischiano di restare col cerino in mano.

Stando a quanto raccontato dal portale turco “Fanatik“, il Fenerbahce fa sul serio per il bomber della Fiorentina. La compagine di Istanbul, infatti, punta molto su di lui per comporre un duo d’attacco da urlo con Edin Dzeko. La valutazione, secondo il quotidiano in questione, che ne fa la Viola è di 8 milioni di euro e rappresenta una cifra decisamente alla portata del Fener. I toscani, poi, dovranno riconoscere il 50 % della cifra al Real Madrid. Si tratta di una pista da tenere attentamente sotto osservazione per questo scatto finale di mercato.

Jovic al Fenerbahce, colpo a sorpresa

Il calciomercato in Turchia è particolarmente vibrante quest’anno, grazie soprattutto allo straordinario lavoro che stanno facendo il Galatasaray ed il Fenerbahce. Soprattutto questi ultimi, dopo Edin Dzeko, vogliono regalarsi un altro colpo dalla Serie A. Per Jovic sarebbe un investimento mirato anche al brand del calciatore, ancora molto giovane e quindi potenzialmente rivendibile a condizioni vantaggiose in futuro. Inoltre i costi dell’operazione, soprattutto per quel che concerne la valutazione del cartellino, sono decisamente alla portata.