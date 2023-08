Serie A, infortunio e tegola: l’attaccante starà fuori un mese

È una tegola enorme quella che riguarda il centravanti di uno dei club che lotta per le alte posizioni di classifica.

Un club che ha confermato un buon mercato, andando a puntellare la rosa di un progetto che arriva quest’anno alla sua terza stagione, deve fare i conti con un infortunio che compromette parte della stagione.

Nel corso dell’ultima ora è arrivata la conferma sui tempi di recupero, col giocatore che starà fuori per circa un mese, compromettendo le cose così per il club di Serie A che potrebbe tornare al mercato, a sorpresa, per sistemare le cose in attacco. Scalpita la sua riserva, occhio a quanto accadrà però nel corso degli ultimi giorni di mercato.

Serie A, infortunio e tegola: le condizioni dell’attaccante

Sono passate solo due giornate dall’inizio del campionato e le cose si complicano già per uno dei club che ha voglia di migliorare il piazzamento della passata stagione in Serie A, cercando quantomeno di trovare un posto nel lato di sinistra e in alto, della classifica.

Perché il progetto è ambizioso e la voglia di replicare quanto fatto da club come la Fiorentina e la Roma nel proprio recente periodo, in Europa, è tanto alta. Il Torino infatti vuole trovare il piazzamento in Uefa Conference League, ma non sarà facile, specie ora che vede il suo titolarissimo out dai giochi a causa di un infortunio non di lieve entità.

Perché secondo quanto riferito dallo stesso Torino, Antonio Sanabria ha subìto un infortunio che lo terrà fuori per circa un mese. Il club granata, in una nota ufficiale apparsa sul sito del club, ha svelato le condizioni del centravanti.

Torino, infortunio Sanabria: condizioni e tempi di recupero

Secondo quanto riferito dal Torino, Antonio Sanabria ha subìto un infortunio di entità importante. Come annunciato sul sito ufficiale, si tratta infatti di una distrazione di basso grado del muscolo semitendinoso di destra. La prognosi, fa sapere il Torino, sarà valutata giorno per giorno. Gli accertamenti strumentali che ha svolto in mattinata Antonio Sanabria, dopo la sfida giocata contro il Milan, hanno evidenziato il problema che porterà il calciatore ad un riposo forzato con tempi di recupero di circa un mese.