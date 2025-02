Lutto nel mondo del calcio: è morto il presidente

Addio allo storico presidente, figura di spicco del calcio europeo. Ecco l’annuncio e il cordoglio da parte del club e dei tifosi che piangono la sua scomparsa.

Una perdita tremenda che ha colpito anche alcuni protagonisti del calcio italiano che si sono subito uniti al cordoglio della famiglia che ha annunciato la dipartita dell’uomo.

Calcio in lutto: è morto il presidente

La sua esperienza è durata ben 42 anni: dal 1982 al 2024, prima di lasciare il posto all’ex allenatore Villas-Boas, che nelle ultime elezioni di maggio aveva vinto e preso il suo posto alla guida del club.

Oggi è morto Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, figura di spicco del Porto e storico presidente. E’ stato uno dei più vincenti della squadra portoghese che, sotto la sua gestione, ha portato in bacheca davvero tanti titoli. Ben 67 trofei.

Inoltre, sotto la sua gestione sono passati davvero tanti allenatori come José Mourinho e Sergio Conceicao.

Porto, è morto Pinto da Costa: Conceicao in lacrime

La notizia della scomparsa di Pinto da Costa ha scosso e non poco l’allenatore del Milan Sergio Conceicao. Infatti, al termine della sfida contro il Verona il mister ha deciso di non parlare nel post partita della sfida contro il Verona.

Al suo posto, ai microfoni di Sky e Dazn, è intervenuto Zlatan Ibrahimovic che ha spiegato come “per Conceicao Pinto da Costa era come un papà”. Il tecnico, infatti, era ancora emozionato dopo aver saputo della scomparsa dello storico presidente del Porto, che è morto quest’oggi all’età di 87 anni.