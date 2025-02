Griezzmann via dall’Atletico: il sostituto arriva dalla Serie A

Diventato oramai un idolo dalle parti del Civitas Metropolitano, Antoine Griezmann potrebbe lasciare da leggenda l’Atletico in estate.

Stando alle ultime notizie, per Les Petit Diable si sarebbe palesata l’opportunità della carriera, il suo sogno fin da bambino. Dire di no ad un’occasione del genere non rientra nei piani del francese, che al termine di questa stagione potrebbe dunque raccogliere tutte le sue cose dall’armadietto del Civitas Metropolitano e lasciare una volta e per tutte l’Atletico Madrid, con una Liga in più in bacheca casomai.

L’addio di Griezmann potrebbe però non pesare più di tanto nelle economie sportive dei Colchoneros, che a quanto pare avrebbero individuato in Serie A il profilo ideale col quale andare a sostituire il campione del Mondo nel 2018.

Griezmann lascia l’Atletico Madrid: si avvererà un sogno

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antoine Griezmann, destinato a lasciare l’Atletico Madrid al termine di questa stagione. Nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2026, per Les Petit Diable si sarebbe presentata l’opportunità della carriera, quella che difatti stava aspettando da tempo.

Complice la voglia di intraprendere questa nuova ed entusiasmante avventura, il francese si siederà al tavolo con la dirigenza dei Colchoneros la prossima estate per trattare la cessione. Forse solo la vittoria della Liga potrebbe far tornare sui propri l’ex Barcellona, ma l’impressione è che oramai la strada sia stata segnata.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di fichajes, a partire dalla prossima stagione Antoine Griezmann potrebbe vestire la maglia del Paris Saint Germain, formando il tridente delle meraviglie con Khvicha Kvaratskhelia ed Ousmane Dembelé. Al momento non sarebbe ancora uscita fuori alcuna cifra, ma considerati i 22 milioni di valutazione che Transfermarkt fa del cartellino de Les Petit Diable, il club parigino potrebbe arrivare a versare nelle casse dell’Atletico Madrid poco più della metà sfruttando il fatto che il 33enne ha il contratto in scadenza nel 2026.

Il sostituto di Griezmann arriva direttamente dalla Serie A

L’Atletico Madrid potrebbe tornare ad abituarsi a giocare senza Antoine Griezmann. Stando ai colleghi di Fichajes, infatti, il fantasista francese è destinato ad avverare uno dei suoi più grandi sogni vestendo la maglia del Paris Saint Germain a partire dalla prossima stagione.

Per evitare di rimanere a mani vuote e senza un calciatore che lo possa sostituire, i Colchoneros avrebbero già avviato la ricerca del profilo sul quale puntare per non sentire poi la mancanza Les Petit Diable. L’idea sarebbe quella di investire su un profilo giovane da far crescere e diventare importante, ma l’impressione è che alla fine l’Atletico Madrid potrebbe sfruttare la clausola rescissoria portando (finalmente) in Spagna Paulo Dybala. Niente di confermato, ma fra tutti i profili quello della Joya potrebbe essere quello che più di tutti si avvicina a Griezmann per caratteristiche tecniche. Poi nella in quel di Madrid giocano diversi suoi compagni di Nazionale, come De Paul ad esempio, che non ci metterebbero granché a convincerlo a lasciare una capitale per un’altra.