Dalla Spagna: colpo in Serie A sull’asse Milano-Madrid

Il calciomercato da Madrid, svelano dalla Spagna, interessa la Serie A e Milano. Un calciatore è in uscita e cerca la grande occasione.

Stessa grande occasione che, in passato, ha permesso a calciatori importanti del Real Madrid di trovarsi una carriera diversa e altrettanto importante seppur non alle Merengues, davanti. Basti pensare a ciò che in Serie A hanno fatto giocatori come Higuain e Albiol, passando per Higuain al Napoli, così come Brahim Diaz e Theo Hernandez al Milan, senza dimenticare Hakimi all’Inter.

Insomma, dal Real Madrid si fa sul serio quando si passa dai Blancos alla Serie A e sia Inter che Milan pensano al colpo che rappresenta a dire il vero un’occasione economica importante, qualora dovesse ritrovarsi dopo gli alti e bassi vissuti in Liga tra il rientro al Real Madrid e le esperienze vissute in prestito proprio in Spagna.

Colpo gratis dal Real: affare sull’asse Madrid-Milano

Non è finito di nuovo in prestito, rientrato al Real Madrid ha giocato soltanto pochi minuti, non trovando mai il campo se non per emergenza. Carlo Ancelotti ha dato il suo lasciapassare sul mancato rinnovo ed è in Serie A che lo spedisce adesso, anche se gratis e alla fine del suo contratto.

Ha giocato soltanto 10 minuti in questa Liga e adesso, senza rinnovo, potrebbe essere l’occasione a titolo gratuito per la Serie A, dando la possibilità di avere nel proprio organico un difensore che cambierà completamente vita, lasciando definitivamente la Spagna.

Da Fichajes.net svelano che Vallejo può essere l’occasione giusta in Serie A, anche per i club di Milano. In passato era tra le idee del Napoli ma la sua parabola discendente in carriera – ha comunque ancora 28 anni e altri anni davanti – non ha mai portato alla realizzazione dell’operazione, che potrebbe però fare al caso adesso, come alternativa in difesa low cost sia per il Milan che per l’Inter.

La destinazione di Vallejo libera un difensore: chi dirà addio

Qualora dovesse salutare il Real Madrid, per finire in Serie A, prenderebbe il posto o di Acerbi o di De Vrij, all’Inter. L’operazione a titolo gratuito sull’asse Madrid-Milano e sponda Inter, permette ai nerazzurri di capire se potrà vedere la sua esperienza ai Blancos messa in pratica proprio da Jesus Vallejo. Altrimenti sarà Milan, dove pure potrebbero approfittare dell’operazione gratuita dal Real che lo lascia partire.

Ultime sul colpo dal Real: c’è anche il Como

C’è anche il Como tra le idee del giocatore che viene lasciato andare dal Real Madrid. Raggiungendo Fabregas e nel progetto col club lombardo, potrebbe seguire la strada di Nico Paz e altri calciatori che hanno trovato un’esperienza ad altissimi livelli nel progetto col club lombardo. Jesus Vallejo, gratis e da svincolato, è un’occasione dunque anche per il Como e non solo per Inter o Milan.