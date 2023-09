Plusvalenze Juve: sentenza ufficiale, ecco cosa cambia

Ultimissime notizie sull’Inchiesta Prisma, che vede la Juventus coinvolta. C’è la sentenza della Cassazione: ecco tutte le novità su questa vicenda.

Cambia lo scenario relativo all’Inchiesta Prisma: c’è una novità per i pm che hanno avviato l’indagine, partita da alcuni controlli di Consob e Covisoc su determinate operazioni di mercato. C’è l’annuncio da parte della Cassazione: ecco tutti i dettagli che spiazzano la Juventus e cambiano ogni scenario per il futuro.

La battaglia legale della Juventus va avanti e non si ferma. Nonostante i cambi societari e l’addio di Andrea Agnelli, il club bianconero è ancora coinvolta nell’Inchiesta Prisma. Ecco la prima sentenza della Cassazione che dà ragione alla Juve.

Inchiesta Prisma, sentenza Cassazione: “La Juve ha ragione”

La Corte di Cassazione, nella tarda serata di ieri, ha emanato il suo verdetto in merito allo spostamento dell’Inchiesta Prisma da Torino a Roma. Ecco dove si svolgerà il nuovo processo, che vede la Juventus imputata, insieme ad altri dodici dirigenti tra cui anche l’ex presidente Agnelli.

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha smentito i pm dichiarando l’incompetenza del Tribunale di Torino che, dunque, dovrà trasmettere gli atti relativi allo stesso procedimento ad un nuovo Tribunale. Una sconfitta clamorosa che cambia gli scenari sulla Juventus. Adesso il Processo Prisma si svolgerà presso il Tribunale di Roma che dovrà ricevere tutta la documentazione.

Se sul lato sportivo la battaglia legale s’è chiusa, con una penalizzazione e una multa per la Juventus, l’Inchiesta Prisma va avanti in ambito penale. La sentenza della Cassazione sulla competenza territoriale è una successo per la Juventus e i dodici indagati. I legali della difesa, infatti, avevano fatto ricorso per chiedere di spostare il processo presso un’altra sede. Sebbene i reati contestati s’erano verificati a Torino, c’era un aspetto non considerato ovvero la presenza della Borsa a Milan con i server a Roma. Ecco perché i giudici della Cassazione hanno deciso di spostare il Processo Prisma da Torino a Roma.

Inchiesta Prisma, processo da Torino a Roma: esulta la Juventus

Il processo sui bilanci della Juventus, nato dall’Inchiesta Prisma e che ha portato i bianconeri – sul lato sportivo – a pagare una multa e a scontare una penalizzazione nello scorso campionato, è stato ufficialmente spostato da Torino a Roma. A deciderlo la Corte di Cassazione. Il ricorso della Juventus e dei dodici indagati, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, è stato accolto: adesso gli atti saranno trasferiti nella Capitale. E’ bene ricordare che sul lato sportivo non cambia. La battaglia legale prosegue in ambito penale con la Juventus e i dodici imputati, tra cui Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene, che dovranno difendersi da varie accuse fra cui aggiotaggio e comunicazioni false. La novità sostanziale è che adesso il processo si svolgerà a Roma, come richiesto dalla difesa.