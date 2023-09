Mancato rinnovo ed esonero Garcia: le parole nel pre-partita

Si toccano temi importantissimi con il ds del Napoli, Mauro Meluso, arrivato nella stagione post-Scudetto.

Lui con Rudi Garcia gli elementi scelti per il presente e il futuro del Napoli e, dopo gli addii di Giuntoli e Spalletti, De Laurentiis ha scelto di fidarsi di loro. Alla prima in Champions League per Mauro Meluso che si è presentato ai microfoni di Sky Sport, le parole sul momento caotico vissuto al Napoli.

Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due di campionato, che hanno provocato malumore all’interno dell’ambiente azzurro, con chi chiede anche l’esonero per l’allenatore francese, per i risultati deludenti nelle prime di campionato.

Mancato rinnovo ed esonero Garcia: Meluso parla nel pre-partita

Ascolta attentamente i temi nello studio di Sky Sport, dall’auricolare, poi interviene il ds del Napoli, Mauro Meluso.

Alla sua prima in Champions League, risponde così alle analisi fatte in studio dal “Cuchu” Cambiasso e Fabio Capello, in compagnia di Billy Costacurta e altri ospiti, nel pre-partita di Braga-Napoli.

Il Napoli ha bisogno di una svolta e ai malumori generici in casa Napoli, risponde così Mauro Meluso, ds del Napoli che difende Garcia e allontana le voci sull’esonero, parlando poi anche della situazione contrattuale di alcuni dei suoi giocatori. L’importante passaggio è sul mancato rinnovo di uno dei principali giocatori dell’undici titolare.

Le parole di Meluso su Garcia e non solo: allontanate le voci sull’esonero

Si era parlato dell’esonero di Garcia, ha voluto rasserenare tutti il ds del Napoli, attraverso le parole all’emittente satellitare. Ecco cos’ha detto Mauro Meluso: “Qualcuno parla di appagamento, di senso di sazietà, questi calciatori sono di un livello mondiale, hanno qualità straordinarie. Sentono forse responsabilità, ma è una cosa normale. Io sono convinto che con Garcia faremo cose importanti, è stato scelto perché le sue conoscenze sono quelle dell’ex mister Luciano Spalletti, può dare qualcosa di importante e aggiungerlo a questa squadra”.

Meluso sui rinnovi mancati di Kvaratskhelia e Osimhen