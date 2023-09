Ivana Knoll: i festeggiamenti diventano hot

Ivana Knoll festeggia il suo compleanno e lo fa a modo suo, infiammando come di consueto la fantasia dei tanti ammiratori: provocazione a mille

Il 2023 ha confermato in pieno quello che alla fine dello scorso anno avevamo abbondantemente immaginato. E cioè l’ascesa definitiva a icona di femminilità e fascino planetario della splendida Ivana Knoll, che si era resa celebre come la tifosa più seducente dei Mondiali in Qatar e da allora ha guadagnato l’affetto incondizionato di milioni di fan.

La modella e influencer croata ha fatto strage di cuori nell’ultima rassegna iridata ed è diventata un cult su Instagram. Con oltre 3 milioni di followers, spopola sempre e comunque con i suoi scatti e ha contribuito a rendere la nostra estate alquanto rovente. Dopo aver seguito la sua Croazia, immancabilmente, nella Final Four di Nations League, in Olanda, si è scatenata tra le spiagge di Ibiza e di Mykonos, regalandoci visioni a dir poco bollenti.

La attendiamo, ovviamente, per la prossima stagione a Euro 2024, in Germania, per continuare a regalare spettacolo sugli spalti. Intanto, però, l’estate di Ivana non è ancora finita, anzi. E in occasione del suo 31esimo compleanno, è rimasta ad Ibiza per festeggiare degnamente, prima di tornare negli Stati Uniti dove vive abitualmente nel corso dell’anno.

Ivana Knoll, la torta di compleanno finisce spalmata sul suo corpo: visione da bollino rosso

Un festeggiamento speciale, a dir poco, quello di Ivana, testimoniato da un post su Instagram diventato virale in pochissimo tempo. La modella e influencer ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri da parte dei fan e ha pensato di ringraziarli in questo modo, offrendo una delle visioni di se stessa più provocanti in assoluto.

Sulla scogliera, Ivana è con una torta di compleanno tra le mani, con fragola, panna e crema pasticcera. Decidendo di giocare in maniera maliziosa con la crema, che le finisce sulla scollatura in bikini e tra le dita, che si passa in maniera provocante tra le labbra. Si resta senza fiato e la passione degli ammiratori si manifesta in like infiniti e commenti estasiati. Ivana si è senza dubbio regalata un compleanno memorabile ed è stata lei a fare un regalo non da poco ai suoi tanti ammiratori, lasciando un ricordo stupendo proprio in chiusura dell’estate.