La Juve rivende Kean: accordo a 20 milioni

Anche Moise Kean potrebbe presto salutare la Continassa e volare verso altri lidi: offerta da 20 milioni di euro per l’attaccante italiano.

Il calciomercato estivo della Juventus è stato finora povero di emozioni, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare. Cristiano Giuntoli sta infatti lavorando parecchio sul reparto avanzato dei bianconeri, cercando di accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. Non è un segreto che Juventus e Chelsea stiano studiando la formula giusta per consentire a Romelu Lukaku di vestire la maglia bianconera.

Il bomber belga ha già un accordo con la Signora – si parla di un triennale a 9 milioni di euro a stagione, ndr – e nelle ultime ore pare che i londinesi abbiano aperto alla possibilità di prendere Dusan Vlahovic. La distanza, per ora, rimane sull’ulteriore parte cash da garantire alla Juventus: il Chelsea non vorrebbe andare oltre i 20/25, mentre la Juve ne chiede almeno 30/35. L’impressione è che però l’affare possa andare in porto.

In questo modo Allegri potrebbe avere quel centravanti perfetto per il suo gioco, con caratteristiche molto più affini rispetto a Vlahovic. Ma le mosse di Giuntoli per l’attacco della Signora potrebbero non terminare qui. Nella sua prima conferenza stampa da Football Director dei bianconeri, l’ex direttore sportivo di Napoli e Carpi ha detto chiaramente che di fronte a offerte molto interessanti per i propri giocatori la Juve è disposta a sedersi al tavolo delle trattative.

Moise Kean potrebbe lasciare la Juve: pronti 20 milioni

Tra i calciatori juventini che riscuotono un certo gradimento in Europa c’è anche Moise Kean. L’attaccante italiano è stato riscattato lo scorso marzo dall’Everton: per lui la Juve ha speso 28 milioni di euro più 7 di bonus. Tuttavia, almeno finora la seconda avventura di Moise Kean con la Juventus non è stata esaltante.

In queste ultime due stagioni, infatti, Kean ha siglato solo 14 reti in 82 presenze ed è evidente che Allegri e la società si aspettano di più dal 23enne di Vercelli. Ecco perché non è da escludere che nei prossimi giorni Kean possa rientrare in qualche trattativa di mercato.

Simeone ha bisogno di un attaccante, specialmente in caso di addio di Alvaro Morata, richiestissimo dalla Roma. La Juve proverebbe a proporre al Cholo proprio Moise Kean, che avrebbe così la grande occasione di rilanciarsi in una squadra forte come l’Atletico Madrid, mettendosi in mostra anche in Champions League. Madama chiede circa 20 milioni per il cartellino dell’ex PSG: una cifra che i Colchoneros potrebbero decidere di spendere.