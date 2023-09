Milan, piove sul bagnato: lungo stop, i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Milan perché, nonostante la vittoria contro l’Hellas, c’è apprensione per l’infortunio.

I tempi di recupero rischiano di essere più lunghi del previsto, secondo quanto analizzato da uno dei principali quotidiani sportivi in Italia che, proprio questa mattina, hanno svelato le reali condizioni di più di qualche titolare che preoccupa e non poco il tecnico Stefano Pioli.

Non potrà contare su alcuni dei suoi principali titolari e, malgrado la prestazione di Sportiello e di altri calciatori che hanno sostituito discretamente Maignan e Calabria, portando il risultato a casa, c’è comunque apprensione per quali altre partite salteranno i principali calciatori del Milan. Occhio a quella che è la situazione di un terzo calciatore, che rischia il lungo stop, mandando in emergenza un intero reparto della rosa di Stefano Pioli.

Milan, infortunio e tegola per Pioli: rischia un lungo stop

Rischia un lungo stop uno dei principali perni del centrocampo di Stefano Pioli e del Milan che, dopo Ismael Bennacer – perso praticamente dalla scorsa stagione – rischia di vedere un altro calciatore out per un po’ di tempo nell’organico dei rossoneri.

Non è un bel momento quello per il Milan che, nonostante la vittoria contro l’Hellas Verona, viene comunque da una pesantissima sconfitta nel derby e deve rincorrere già in Champions League, dopo il pareggio con il Newcastle.

Parliamo infatti di Krunic che, uscito malconcio per infortunio dalla sfida contro il Verona, rischia di restare fuori per un lungo periodo. Il centrocampista del Milan potrebbe costringere Pioli alle scelte, con Loftus-Cheek e Reijnders come unici interpreti davanti alla difesa, del suo 4-2-3-1.

Ultime Milan, infortunio Krunic: rischia un lungo stop

Rischia un lungo stop il centrocampista del Milan, Rade Krunic, secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Stefano Pioli è in apprensione, col Milan che rischia di vedere out il bosniaco per un lungo periodo secondo quelle che sono le condizioni e le prime sensazioni che vengono fuori dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro l’Hellas Verona. Potrebbe, il bosniaco, non esserci fino alla prossima di Champions League, nei primi di ottobre, contro il Borussia Dortmund.

Ultime su Krunic, quali partite salta col Milan?

I tempi di recupero per l’infortunio di Krunic, possono vedere il bosniaco out per diverse sfide. Il Milan, da qui in avanti, affronterà in successione tra campionato e Champions League le gare contro Cagliari, Lazio, Dortmund e Genoa, prima della sosta. Pioli teme di perderlo, infatti, fino al rientro dalla sosta.