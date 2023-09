Elisabetta Canalis, tutti fanno zoom: intimo piccante in vista

Elisabetta Canalis continua a viaggiare sulla rotta Los Angeles-Milano. La modella e showgirl sarda è una testimonial ricercata e di successo

Sembra aver compiuto la sua scelta definitiva, Elisabetta Canalis. La quarantatreenne showgirl sarda, che si fece conoscere al grande pubblico interpretando il ruolo di Velina nell’ormai storico programma satirico ‘Striscia la Notizia‘, dopo avere frequentato a lungo il mondo dello spettacolo e in particolare il piccolo schermo, ha cambiato percorso in via definitiva.

Complice il matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri, a cui ha fatto seguito il trasferimento in California, la Canalis ha messo la parola fine alla sua esperienza come showgirl e attrice. A Los Angeles ha dato poi alla luce la sua prima e unica figlia, Skyler Eva, un motivo in più per chiudere con la tv.

Anche desso che il matrimonio con Perri è naufragato, l’ex Velina ha deciso di stabilirsi negli Stati Uniti facendo però di Milano una tappa fissa del suo lavoro. Del resto una modella ricercata e di successo come lei non può escludere la capitale della moda dalla sua agenda di lavoro. Capita così di ritrovarla spesso a qualche serata-evento organizzata da grandi marchi di abbigliamento nel capoluogo lombardo.

Servizi fotografici, spot pubblicitari, passerelle, Elisabetta Canalis è una delle figure femminili più ambite e ricercate dai colossi del lusso e della cosmesi. I suoi impegni sono molteplici, così come le campagne pubblicitarie a cui la modella sarda prende spesso parte. E tutto è testimoniato dagli scatti pubblicati sui suoi profili social.

Elisabetta Canalis, l’ultima foto fa il pieno di like: Instagram esplode

Il suo profilo Instagram è preso d’assalto da oltre tre milioni e mezzo di followers che seguono l’ex Velina in tutti i suoi spostamenti. In questi giorni la Canalis si trova a Milano per presenziare ad alcuni eventi che vedono come protagonisti alcuni dei marchi di moda di maggior prestigio. Da Alberta Ferretti a Renzo Rosso, nomi di grande richiamo di cui la Canalis è fedele testimonial.

E proprio in occasione di una serata mondana andata in scena sotto l’egida di Alberta Ferretti, Elisabetta Canalis ha lasciato i suoi fan senza parole. Elegante, sensuale, la modella di Sassari ha indossato per l’occasione un abito lungo color prugna, molto attillato che lasciava scoperte le spalle e la schiena.

Un outfit che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi followers. Evento che capita molto spesso. I fan non hanno mancato di sottolineare le trasparenze “birichine” della Canalis, focalizzandosi su dettagli che a un occhio non allenato magari possono sfuggire. “C’è chi zooma e chi mente”, il commento più gettonato. Non c’è che dire, Elisabetta fa sempre la sua figura!