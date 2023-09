Milan, infortunio Maignan: ecco quando tornerà

Ecco le ultimissime notizie relative all’infortunio del portiere del Milan Mike Maignan. C’è l’annuncio riguardo le sue condizioni.

C’è attesa in casa Milan sullo stato di salute del portiere francese Mike Maignan che è uscito acciaccato dal match di Champions League contro il Newcastle. Ecco tutti i dettagli relativi a questo problema: ecco quando tornerà in campo con il Milan.

Nuovi aggiornamenti per il Milan. Il pareggio interno non ha regalato grande soddisfazioni ai tifosi che hanno dovuto fare i conti anche con l’infortunio dell’estremo difensore, uno dei migliori della rosa dei rossoneri. Un problema non di poco conto per il giocatore che lo scorso anno, di questi tempi, stava recuperando da uno stop ancora più grave. Fortunatamente, rispetto alla stagione passata, il Milan è intervenuto in questo reparto ingaggiando un secondo di maggiore affidabilità rispetto a Tatarusanu. Maignan sarà sostituito da Sportiello, portiere di affidabilità che ha già dimostrato, con la maglia dell’Atalanta, il suo valore.

Milan, infortunio Maignan: le ultime sui tempi di recupero

Arrivano delle notizie per i rossoneri dopo l’ultima gara di Champions League contro il Newcastle. Quanto resterà lontano dal campo Maignan? Dopo l’infortunio subito nel corso dell’ultima partita di Champions League contro il Newcastle, si è temuto il peggio per il portiere francese.

Tuttavia, come riportato da Gazzetta, i controlli effettuati ieri hanno escluso lesioni: il Milan e Stefano Pioli possono tirare un sospiro di sollievo riguardo l’infortunio di Mike Maignan. Il francese, uscito negli ultimi dieci minuti della sfida contro gli inglesi, ha svolto nella mattinata di oggi nuovi accertamenti strumentali che hanno chiarito meglio l’entità del problema fisico accusato durante la partita di Champions League che ha spinto il portiere a chiedere il campo. Le sensazioni sono positive visto che il francese non ha riportato lesioni. Si tratta solo di un risentimento al flessore della coscia sinistra, guaribile nel giro di poco tempo,.

Tra una o due settimane Maignan potrebbe tornare in campo con il Milan dopo l’infortunio.

Infortunio Maignan, quando torna a disposizione con il Milan

C’è fiducia in casa Milan riguardo il recupero di Mike Maignan: gli ultimi esami hanno escluso lesioni. Solo un risentimento per l’estremo difensore che sarà valutato dallo staff medico dei rossoneri. Probabile che, in vista della partita di campionato contro il Verona, Pioli decida di non rischialo e mandare in campo dall’inizio il vice Sportiello. Il portiere sarà poi valutato per l’infrasettimanale contro il Cagliari. C’è comunque ottimismo per il suo ritorno in campo che dovrebbe avvenire a stretto giro.