Napoli-Kvaratskhelia, scoppia il caso: ora tocca a Garcia

A Napoli tiene banco il caso Kvaratskhelia: nessuno aveva mai visto l’attaccante georgiano così arrabbiato. C’è stata una polemica con Garcia, che ora dovrà risolvere il problema

Nel difficile avvio di stagione del Napoli si parla molto di Khvicha Kvaratskhelia. L’inizio devastate di stagione di un anno fa non si è ripetuto. L’attaccante georgiano ha raccolto consensi di ogni tipo, ufficiali e non.

Dal riconoscimento come miglior giocatore dello scorso campionato, al premio di gol più bello della Serie A. Fino all’inserimento tra i 30 candidati al Pallone d’Oro e in corsa per il best player della Uefa. Nulla che possa mettere in discussione il valore del giocatore, al quale si aggiunge l’amore che i tifosi del Napoli hanno per lui. Eppure, tutti questi riconoscimenti non sono stati intaccati dall’assenza di gol che dura ormai da più di sei mesi, nazionale compresa.

E anche di assist se n’è visto uno solo in tutto questo tempo. Difficile parlare di “calo”, perché le prestazioni del georgiano sono state quasi sempre positive, eppure qualcosa si è fermato. Pesa l’assenza del gol, che è proseguita anche in questo inizio di stagione. Kvara saltò il debutto a Frosinone, mentre nella seconda di campionato partì dalla panchina. Ha giocato poi titolare contro la Lazio, non facendo bene e venendo sostituito. Titolare anche contro il Genoa, dove ha giocato discretamente. Ma anche in questo caso è arrivata la sostituzione.

Kvaratskhelia in polemica per il cambio con Zerbin: c’è un precedente particolare

Stavolta il calciatore non è uscito dal campo in silenzio: ha protestato contro Garcia. Quel “Ma che fai?” in mondovisione parla chiaro. Prima volta che si vede il silenzioso attaccante arrabbiarsi e protestare platealmente. A confermare che c’è qualcosa da chiarire con Garcia sono state le parole dell’allenatore: “L’ho tolto e ho messo Zerbin perché ho voluto premiarlo. Si allena benissimo e lavora bene durante la settimana”.

Un riferimento, il “voler premiare” che è sembrato un messaggio cifrato. Se Zerbin è stato premiato (legittimamente) con l’ingresso in campo, di riflesso Kvaratskhelia è stato in qualche modo “punito” con la sostituzione? Questo il quesito che turba i tifosi. Eppure anche Spalletti sostituiva Kvaratskhelia con Zerbin, ma in questo caso il georgiano non batté ciglio.

Accadde un anno fa, in Napoli-Liverpool del 7 settembre 2022, al debutto in Champions. Spalletti tolse Kvara per inserire Zerbin. C’era un’altra atmosfera, perché Kvara fece faville e il Napoli vinceva 3-0, ma nessuno fece caso a questo cambio. Zerbin dentro anche a San Siro, sempre in Champions, quando il Napoli perse all’andata in casa del Milan la gara dei quarti.

E anche in quell’occasione, nonostante il Napoli sconfitto, nessuna parola contro Spalletti per quella scelta. Evidentemente negli azzurri di oggi manca qualche colore e un po’ di entusiasmo, e soprattutto i gol di Kvaratskhelia, il cui digiuno ora sta diventando preoccupante.