Infortunio Maignan, svelati i veri tempi di recupero: la notizia

Svelati i veri tempi di recupero sull’infortunio che Mike Maignan che, nell’ultima partita in Champions League, ha subìto un problema di natura muscolare.

Escluse le lesioni come comunicato nel corso degli ultimi giorni, bisogna comunque fare attenzione a quelle che sono le condizioni di Mike Maignan, portiere che potrebbe fermarsi in ogni caso per diverse gare.

La verità la svela uno dei quotidiani italiani sportivi che, nel corso della mattinata, hanno riportato tutta la verità sul portiere francese, finito KO nell’ultimo appuntamento contro il Newcastle che ha portato al pareggio per 0-0 alla prima di Champions League.

Infortunio Maignan, Milan in apprensione: le condizioni del francese

Il Milan è in forte apprensione per le condizioni fisiche del francese, Mike Maignan contro il Newcastle ha subìto un infortunio di natura muscolare e adesso i rossoneri sperano che non si tratti di nulla di grave.

Sono da valutare le sue condizioni, con i tempi di recupero però che potrebbero cambiare, col ritorno in campo tra qualche partita.

Si lavora a Milanello e lo fa anche Maignan, lavorando sulla riabilitazione in programma con il Milan per smaltire in fretta il suo infortunio. La sensazione è che quasi sicuramente salterà la prossima sfida di campionato, nel week-end, contro l’Hellas Verona nella gara casalinga a San Siro. Da valutare, poi, per le successive gare.

Milan, infortunio Maignan: più settimane di stop, l’aggiornamento

A riportare gli ultimi aggiornamenti in casa Milan, sull’infortunio di Mike Maignan, sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riferito dalla rosea, le brutte notizie non sono solo legate al derby perso per cinque reti a uno e il pareggio contro il Newcastle, che sa di troppo poco in un girone difficile come quello che vive il club rossonero in Champions League.

La verità è che Mike Maignan rischia di saltare non solo una partita. Si teme per i prossimi impegni del Milan perché sicuramente salterà la sfida contro l’Hellas Verona, poi toccherà capire entro quanto smaltirà il problema muscolare al flessore che lo terrà fermo ai box per un po’.

Ultime su Maignan, Sportiello pronto: ecco per quante gare del Milan

Marco Sportiello ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan e occhio perché potrebbe diventarne protagonista assoluto con i rossoneri, per le prossime partite. Mike Maignan rischia di saltare l’Hellas e almeno altre due gare. Il portiere, spera il Milan, potrebbe rientrare tra i convocati per il match con la Lazio, ma non con la certezza di esserne poi titolare. Salterà dunque prima l’Hellas, poi molto probabilmente anche la sfida contro il Cagliari, per sperare di rientrare quell’altra domenica contro la Lazio.