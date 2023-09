Firma per due anni: ribaltone Conte

Il tecnico firma per due anni: ribaltone per Antonio Conte. Cosa succederà adesso all’ex CT della Nazionale?

Antonio Conte, ex CT della Nazionale e ultima esperienza in panchina fatta in Premier League al Tottenham, è da tempo alla ricerca di un nuovo progetto che possa fare al caso suo. Anche nelle ultime settimane ci sono state tante voci su di lui.

D’altronde l’ex tecnico della Juve è un animale in gabbia, non ama restare lontano dai campi e attende solo la chiamata giusta dalla panchina giusta, un progetto che lo attiri.

Si era vociferato della concreta possibilità di finire alla Roma, in caso di esonero per José Mourinho. L’allenatore portoghese, però, è ancora al suo posto e proviene da un netto e convincente 7-0 all’Empoli. Insomma, i giallorossi sembrano in ripresa e al momento l’ombra dell’ex CT si allontana dalla Capitale e soprattutto dalla panchina dello Special One. Ma la Roma non era l’unico club interessato a Conte.

C’è un’altra squadra a cui l’ex Inter strizzava l’occhio e anche la dirigenza sembrava propensa ad affidarsi al tecnico italiano. Si tratterebbe di un cambio epocale dopo anni trascorsi con lo stesso allenatore. Ma almeno al momento le cose non sembrano dover cambiare. Parliamo dell’Atletico Madrid.

Firma per due anni: sfuma Conte?

Il club iberico, infatti, avrebbe proposto il rinnovo per due anni al “Cholo” Diego Simeone che è pronto a trattare. C’erano voci di un possibile addio tra le parti dopo più di dodici anni insieme, ma almeno al momento non sembrano esserci i presupposti per arrivare ad una separazione.

Anzi, si va verso il prolungamento del tecnico che proprio in questi giorni è stato in Italia, precisamente a Roma, per affrontare la Lazio in Champions League. Come riportato da El Chiringuito Tv l’Atletico Madrid avrebbe deciso di offrire un rinnovo di due anni al tecnico argentino.

Questo allontanerebbe notevolmente la possibilità ad Antonio Conte di sbarcare a Madrid subito o a fine stagione. Naturalmente nel calcio mai dire mai, ma al momento l’ex CT dovrebbe guardare altrove per una nuova esperienza.

Dopo l’avventura all’estero, l’allenatore leccese preferirebbe di sicuro un ritorno in Italia, ma come già dimostrato durante la sua carriera non si fa problemi ad accettare progetti all’estero purché siano con squadre importanti con progetti importanti. E l’ipotetica possibilità dell’Atletico Madrid di sicuro lo era. Possibilità sfumata? Lo scopriremo se e quando l’Atletico annuncerà la riconferma di Simeone.