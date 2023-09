Milan, infortunio Maignan: arriva la mazzata dagli esami

Bruttissime notizie per il Milan che ha perso per infortunio Mike Maignan, come già capitato lo scorso anno, adesso ci sono novità per le condizioni e i tempi di recupero.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano la situazione del portiere rossonero che già un anno fa è stato fuori per infortunio a lungo e questa volta si è dovuto fermare nuovamente. Si capirà presto che cosa è successo.

Grande apprensione per Stefano Pioli e tutto l’ambiente del Milan per quello che è l’ennesimo infortunio di un top player che può condizionare nuovamente la stagione del club rossonero.

Milan: infortunio Maignan, le ultime sulle condizioni

Si sono subito preoccupati tutti a San Siro per quello che è accaduto. Perché Mike Maignan si è infortunato e si è fermato da solo all’improvviso sedendosi sul terreno di gioco. Immediato l’intervento dei medici rossoneri che hanno poi segnalato subito il cambio alla panchina, con l’ingresso e l’esordio di Sportiello. Si è trattato di un infortunio muscolare per il portiere francese che ora dovrà stare fuori a riposo per diverso tempo.

Ci sono delle novità molto importanti per quanto riguarda le condizioni di Maignan post infortunio e i tempi di recupero. Perché non c’è grande fiducia attorno alla situazione del portiere francese che secondo una prima diagnosi ha riportato un problema al flessore del polpaccio sinistro. Lo stesso muscolo che la scorsa stagione lo aveva costretto a settimane di cure e sedute di fisioterapia, ma soprattutto che l’ha tenuto fuori da settembre 2022 a febbraio 2023.

Milan: rientro Maignan, i tempi di recupero

Solo gli esami chiariranno la vera entità dell’infortunio di Maignan e i tempi di recupero, ma c’è la brutta sensazione che possa esserci una ricaduta del muscolo come capitato lo scorso anno. Bisognerà attendere soltanto i test medici delle prossime ore, che però possono dare una vera stangata a Pioli e la squadra.

Di sicuro il portiere non ci sarà nella prossima partita a San Siro di sabato contro l’Hellas Verona, ma a questo punto si teme che il rientro di Maignan avvenga dopo diverso tempo e che i tempi di recupero siano lunghi.

Milan: esami per Maignan, la verità sul rientro

La scorsa stagione è stata palesemente condizionata dall’infortunio e per questo motivo ora si teme che Maignan possa restare fuori ancora per diversi mesi. Saranno gli esami strumentali a dire la verità sul rientro in queste prossime ore. Intanto, il sostituto sarà Sportiello ad interim.