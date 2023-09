Serie A: Ibrahimovic nuovo club manager

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in Italia ma a farlo con un ruolo diverso rispetto quello degli ultimi 20 anni e oltre. Perché dopo il ritiro dal calcio giocator ora vestirà i panni da dirigente.

Ora anche lo stesso giocatore sembra che si sita convincendo per questo nuovo ruolo, perché le prossime ore possono essere decisive per capire come andrà a finire la vicenda per Zlatan.

L’ormai ex calciatore ha il forte pressing del proprietario del club italiano che vorrebbe averlo subito a disposizione per dargli la possibilità di firmare e stare vicino la squadra con un ruolo piuttosto significativo.

Ibrahimovic torna in Serie A

Le idee sono abbastanza chiare per quanto riguarda il possibile ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic, visto che c’è un club di Serie A che su tutti sta provando a convincerlo per dargli la possibilità di essere in un nuovo ruolo più dirigenziale. Lo svedese 41enne si è ritirato dal calcio giocato nei mesi scorsi dicendo addio nello stadio San Siro dinanzi ai suoi calorosi tifosi rossoneri. Aveva ricevuto tante altre offerte, ma non c’era più intenzione di continuare e voleva lasciare da giocatore del Milan.

Adesso per Zlatan Ibrahimovic ci sono delle nuove offerte, che riguardano però un ruolo diverso. Perché ora può diventare dirigente di uno dei top club di Serie A. Proprio queste ore saranno decisive per capire come andrà a finire visto che ha approfittato della partita di Champions League Milan Newcastle dei suoi ex compagni di squadra per tornare in Italia.

Milan: offerta a Ibrahimovic, Cardinale lo vuole subito

E’ stato direttamente il proprietario del club rossonero ad andare in forte pressing su Zlatan Ibrahimovic: Cardinale lo rivuole subito in rossonero con un nuovo ruolo. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, c’è la possibilità che lo svedese possa tornare a restare in Italia e farlo al fianco del Milan.

Dopo la visita a Milanello ai suoi compagni di squadra e a mister Pioli dopo il brutto Derby perso, lo svedese ha incontrato in un lussuoso Hotel Portrait di Corso Venezia mister RedBird. Cardinale vuole provare a far firmare un contratto da dirigente a Zlatan Ibrahimovic con il Milan.

Ibrahimovic Milan: la scelta da dirigente

In questo momento Ibrahimovic non tornerà in vesti dirigenziali al Milan ma in futuro prossimo è un’opzione da tenere in considerazione. Per lui ci potrebbe essere un ruolo da brand ambassador, così da non ostacolare le priorità imprenditoriali di Ibrahimovic, in casa rossoneri lo invocano con il ruolo di club manager, per essere così una figura di raccordo dentro lo spogliatoio. Solo il tempo dirà la sua scelta.