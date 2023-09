San Siro ai suoi piedi: Eleonora Incardona è straripante

La splendida Eleonora Incardona ha deliziato di nuovo i propri fan sul suo profilo Instagram: altri scatti che lasciano davvero senza fiato

San Siro si è colorato di nerazzurro durante il Derby della Madonnina andato in scena sabato scorso. L’Inter targata mister Simone Inzaghi ha letteralmente dominato la contesa, schiacciando i cugini del Milan guidati da Stefano Pioli. Una gara quasi a senso unico, nonostante le premesse.

Ad oggi, però, la compagine interista sembra realmente ‘ingiocabile’: capitan Lautaro Martinez e compagni stanno attraversando un periodo di forma a dir poco strepitoso dal punto di vista psicofisico, perciò potenzialmente potrebbero sconfiggere qualunque avversario sulla carta. La domanda principale è per quanto tempo la ‘Beneamata’ riuscirà a mantenere questo ritmo.

Il tempo sovrano, come sempre, darà i suoi verdetti, ma il club milanese ha a disposizione una rosa ancor più completa stavolta, un dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante in termini di classifica. Quello messo in scena dall’Inter al Meazza è stato puro spettacolo calcistico, però la squadra di Inzaghi non era l’unico belvedere fra le mura del capoluogo lombardo. Il riferimento, entrando più nello specifico, è alla splendida Eleonora Incardona, nota influencer che ha accumulato più esperienze nel mondo del calcio.

Su Instagram è molto attiva e vanta una corposa fan base da oltre 900mila followers. Numeri importanti che attestano la popolarità della ragazza originaria di Chiaramonte Gulfi. Per chi non ne fosse già a conoscenza, inoltre, Incardona è stata legata sentimentalmente a Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta.

Eleonora Incardona è uno schianto a San Siro: i fan impazziscono

Ciò, indubbiamente, ha contribuito a mettere in atto la sua ascesa in ambito social e non solo. Ma Eleonora ha lasciato un’impronta indelebile anche per via della sua personalità poliedrica. Da concorrente di Miss Italia nel 2010 ad aspirante velina. Aggiungiamo il tentativo di diventare avvocato e l’apertura di un negozio di orologi, come da lei stessa raccontato in una recente intervista ai microfoni di ‘Radio Deejay’.

Ha collaborato in più di un’occasione con l’Inter, nonostante la propria passione per l’acerrima nemica Juventus. Inevitabilmente, la sua vita sentimentale suscita parecchia curiosità. A tal proposito, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riferito che Eleonora avrebbe intrapreso una relazione col famoso trapper Tony Effe.

Dunque, il membro e co-fondatore del gruppo musicale Dark Polo Gang avrebbe fatto breccia nel cuore di Incardona, anche se al momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Nel frattempo, Eleonora Incardona continua ad incantare i fan su Instagram.

Nelle scorse ore ha fatto il suo debutto a bordo campo come volto di ‘DAZN Bet Fun’, postando in seguito degli scatti alquanto bollenti direttamente da San Siro, in occasione del Derby della Madonnina. Giacca e pantalone rosa, che fanno da contrasto ad un corpetto nero delizioso. Delirio totale nei commenti. Impossibile resistere alle forme esplosive dell’influencer siciliana.