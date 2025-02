Il Napoli beffa Lukaku: il club annuncia il suo nuovo “nove”

Il nuovo numero “nove” scalcia Lukaku, con la beffa dopo la passata stagione, che ha visto l’addio di Victor Osimhen.

In un primo momento si era pensato che la maglia numero nove non potesse essere indossata da Romelu Lukaku proprio perché il Napoli era o in attesa di un nuovo centravanti o per la conferma della cessione proprio di Victor, che si è consumata poi al Galatasaray.

Ha come si suol dire “tagliato la testa al toro” e ha scelto la numero 11, Romelu Lukaku, magari con l’intento di prendersi poi la nove in futuro. Ma il suo numero di maglia preferito è stato nuovamente prenotato e occupato, chissà che non sia appunto per vedere in futuro un altro numero nove che “allontana” così Lukaku da ruolo di bomber principale del club partenopeo.

Beffa a Lukaku: il Napoli annuncia il suo nuovo bomber

Ha annunciato, il Napoli, il suo numero nove del presente e del futuro, considerando quelli che sono gli accordi contrattuali. Il Napoli ha Lukaku e Simeone, ma nessuno dei due occupa la maglia numero nove al Napoli, col club che ha sorpreso tutti nel suo annuncio ufficiale.

La numero nove che è di solito indossata da chi è il bomber della squadra e che è stata annunciata alle spalle del nuovo acquisto del Napoli, anche un po’ a sorpresa. Si era infatti pensato potesse addirittura scegliere la 77 appena lasciata da Kvaratskhelia, ma alla fine è nella scelta della numero nove ha Noah Okafor indosserà la maglia azzurra.

L’alternativa di David Neres, sulla corsia mancina del Napoli, avrà infatti la pesante maglia che fu di Osimhen, Higuain e altri calciatori passati al Napoli, per almeno i prossimi sei mesi. Da capire se sarà così anche per l’anno prossimo con Lukaku che è stato “beffato” nella scelta.

Lukaku, aspetta: l’anno prossimo avrai la numero 9

In questo momento, la scelta di Noah Okafor è caduta sulla maglia numero nove. Ma qualora dovesse restare, a prescindere dalla sua permanenza, Lukaku potrà scegliere la maglia numero nove, su gentile concessione ovviamente dello svizzero, qualora dovesse restare in azzurro dopo i mesi di prestito dal Milan. Un riscatto a cifre importanti quello per l’ex Lipsia, che non lascia presagire tale ipotesi, ma che non è da escludere, sulla permanenza anche per la prossima stagione dello svizzero che, a quanto pare, non vedeva l’ora di lasciare il Milan dopo le difficoltà vissute in rossonero. Un’avventura che è cominciata quest’oggi col video diventato virale del suo “forza Napoli” all’aeroporto, appena atterrato a Napoli.