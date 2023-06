Milan, Pioli cambia ruolo: decisione del presidente

Il nuovo Milan sta inziando a prendere forma per la prossima stagione: ora c’è anche una nuova questione che riguarda Stefano Pioli e il suo ruolo.

Il tecnico è l’ultimo “superstite” della passata gestione, con Cardinale che ha deciso di cambiare parte della dirigenza per iniziare un nuovo corso. L’allenatore emiliano è rimasto l’unico uomo di fiducia del presidente rispetto alla scorsa stagione e ora molte cose dipenderanno anche da lui.

Il futuro del Milan è già iniziato e potrebbe prevedere ulteriori cambiamenti nel giro di poche settimane. Sia per il calciomercato che per la parte “dietro le quinte” potrebbero esserci novità importanti in vista della prossima stagione.

Milan, Pioli cambia ruolo: entra anche in dirigenza

Il Milan inzierà la stagione 2023-24 il prossimo 10 luglio. I rossoneri hanno l’obiettivo di tornare a vincere trofei dopo una stagione sciagurata, risolta solo nelle ultime giornate con la qualificazione alla prossima Champions League, grazie anche alla penalizzazione della Juventus. La squadra, ora, sarà chiamata a tornare compatta e pronta al nuovo salto di qualità, nonostante qualche addio illustre.

L’unico uomo rimasto a dare continuità rispetto al passato è Stefano Pioli. L’anno scorso la squadra faceva affidamento anche a figure molto importanti e “pesanti” come Paolo Maldini, Frederic Massara e Zlatan Ibrahimovic. Da qualche settimana hanno detto tutti addio alla causa rossonera e ora inizierà un nuovo corso.

Pioli entra anche in dirigenza al Milan. Il tecnico non sarà solo allenatore ma avrà anche ruoli più importanti e responsabilità maggiori.

Milan: Pioli diventa un “manager” all’inglese

L’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara ha portato alla rivoluzione in casa Milan. Gerry Cardinale ha deciso di promuovere Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ai ruoli di direttore sportivo e amministratore delegato del nuovo corso rossonero.

E Stefano Pioli non sarà solo allenatore. Stando a quanto riferisce Repubblica, il nuovo ruolo del tecnico emiliano sarà volto anche alla gestione di altri aspetti. Avrà poteri quasi assoluti nel Centro Sportivo di Milanello, sia nella gestione del gruppo che di altri aspetti economici, come sul mercato.

Pioli diventa un manager all’inglese. Deciderà in prima persona anche come spendere il budget di mercato, insieme alla dirigenza. E avrà poteri decisionali molto più ampi rispetto a qualsiasi altro allenatore di Serie A.

Pioli chiede miglioramenti al Milan: le prossime mosse

Il nuovo ruolo di Stefano Pioli gli permetterà di avere rapporti ancora più diretti con la dirigenza. E la prima mossa che metterà in piedi è quella di migliorare la rosa sotto diversi aspetti, soprattutto sul calciomercato.

L’addio di Sandro Tonali porterà soldi importanti nelle casse del club rossonero che dovrà iniziare ad accelerare sul mercato. Il primo colpo è stato Loftus-Cheek, e ora sarà importante acquistare almeno altri due centrocampisti e poi la punta da affiancare a Giroud per l’intero arco della stagione.