Andrea Delogu ‘oops’ sul palco: il vestito è aperto al centro e si rischia il coccolone

La bella conduttrice Andrea Delogu si è mostrata così sul palco: lo spacco dell’abito fa impazzire tutto il pubblico.

Ultimamente è davvero ovunque, una sorta di prezzemolina della televisione italiana. Ma che si è meritata ruoli importanti in diversi eventi e show di primo piano grazie alla sua spigliatezza, bravura e naturalezza espressiva.

Stiamo parlando di Andrea Delogu, la conduttrice TV nativa di Rimini che ormai è un punto fisso dei programmi soprattutto targati Rai. Una carriera in ascesa per la bella ed eterogenea Andrea, che oltre a presentare gli show televisivi ha anche costruito una carriera parallela come speaker radiofonica, scrittrice di romanzi e attrice teatrale.

Classe 1982, Andrea Delogu per il secondo anno consecutivo è stata chiamata alla conduzione dei TIM Summer Hits, ovvero una serie di concerti che si svolgono tra Roma e Rimini fino alla fine di luglio e che vedono esibirsi cantanti e gruppi più in voga del momento, soprattutto di nazionalità italiana. Lo scorso anno la Delogu era accompagnata da Stefano De Martino, mentre quest’estate sarà il cantautore Nek a farle da spalla.

Scollatura mozzafiato in diretta per Andrea Delogu: tutti a bocca aperta per la conduttrice

Proprio durante l’ultima puntata dei TIM Summer Hits, andata in scena domenica 25 giugno in quel di Piazza del Popolo a Roma, Andrea Delogu ha fatto letteralmente girare la testa a tutto il pubblico presente ed ai tanti telespettatori che hanno seguito da casa tale evento musicale.

Infatti la bella Andrea si è presentata sul palco con un outfit a dir poco scollato e sensuale. Vestito blu scuro molto elegante, ma con una scollatura a mezza luna all’altezza del petto, con un gancio centrale a tenere unite le due parti dell’abito. Il rischio ‘oops’, ovvero che si slacciasse qualcosa in diretta, sembrava molto alto. Ma la Delogu con grandissima classe e con la naturalezza che la contraddistingue ha indossato l’outfit in maniera perfetta.

Ovviamente tutto il pubblico non ha potuto non constatare la bellezza e la fisicità prorompente di Andrea Delogu, che sfoggia curve mozzafiato e non intende quasi mai nasconderle, con un gioco di ‘vedo-non vedo’ atto a far impazzire i suoi fan. Non a caso su Instagram la conduttrice riminese vanta ben 637 mila follower.

I suoi follower però sono rimasti delusi dalle ultime novità sentimentali. La Delogu, single convinta per anni dopo la separazione dal marito Francesco Montanari, ha da poco iniziato una relazione con il modello Luigi Bruno, che ha ben 17 anni in meno di lei.