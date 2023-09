Milan, decisione a sorpresa per un titolare: i dettagli

Il Milan di questo inizio di stagione piace e convince ai tifosi, ma soprattutto alla societàe ed a Stefano Pioli, che tutto avrebbe pensato fuorché di dare un’impronta di gioco già da adesso ad una squadra completamente rivoluzionata dal calciomercato.

A quanto pare il tecnico emiliano ci è riuscito, dimostrando, almeno per il momento, che la volontà di Gerry Cardinale di trattenerlo in panchina è stata la mossa più azzeccata. Oltre ad essere imprenditore, il presidente del Milan in qualche modo si è dimostrato essere anche uomo di campo grazie al lavoro dei suoi principali bracci destri, ovvero Furlani e Moncada, che starebbero lavorando ad un qualcosa di incredibile.

Stando alle ultime notizie, infatti, i due dirigenti del Milan avrebbero presto una decisione a sorpresa per un titolare della formazione di Stefano Pioli, il cui futuro potrebbe una volta e per tutte definirsi nelle prossime settimane.

Milan, definito il futuro di un titolare: cambia tutto

Dal calciomercato di quest’estate il Milan ne è uscito decisamente rinforzato, nonostante il diavolo abbia comunque perso un giocatore come Sandro Tonali che lì, in mezzo al campo, faceva decisamente la differenza. Essendo una club rinato essenzialmente dall’arrivo di RedBird, il Milan ha ora intenzione di tornare ai livelli che gli competono, nazionali ed intenzionale, blindando ovviamente quelli che sono i tasselli fondamentali della formazione di Stefano Pioli.

Una squadra vincente si costruisce dalle basi, ed è questo quello che starebbero provando a fare Furlani e Moncada, che da qui ai prossimi quattro mesi lavoreranno ad alcuni dei rinnovi più importanti. Fra questi ce ne sarebbe uno non scontatissimo, visto quanto si è detto nel corso di quest’estate, ma l’impressione è che una quadra col giocatore comunque si possa raggiugnere, accontentando così soprattutto le richieste di Stefano Pioli.

Stando infatti a quanto riportato da Daniele Longo per calciomercato.com, le voci sugli interessamenti di Fenerbahce e Lione sono ora il passato, e rimarranno tali, anche perché Rade Krunic continuerà ad essere un giocatore importante del e per il Milan, pronto a blindarlo con un cospicuo rinnovo di contratto.

Milan, Krunic verso il rinnovo: dirigenza conquistata

Rade Krunic va verso il rinnovo di contratto con il Milan, premio meritato per un giocatore sempre più importante nello scacchiere di Stefano Pioli. Nel corso di quest’estate forse c’è stata davvero la possibilità di vedere il bosniaco altrove, ma l’opposizione del mister rossonero ha fatto sì che l’ex Empoli rimanesse e si conquistasse la fiducia anche della società. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per parlare di questo fantomatico rinnovo che, a questo punto, potremmo definire essere mera cosa formale.

Milan: i dettagli del rinnovo di Krunic

Un rinnovo importante per un giocatore importante come Krunic per Pioli ed il Milan. Stando a Daniele Longo, infatti, il diavolo è pronto a blindare il bosniaco con un prolungamento del contratto sino al giugno 2026 con tanto di adeguamento dell’ingaggio, che dovrebbe portare l’ex Empoli ad arrivare a guadagnare circa 2.5 milioni di euro a stagione.