Altro no all’Arabia Saudita, Juve furibonda

La Juventus vuole tornare ad essere protagonista, in una stagione in cui non avrà neppure l’impegno europeo da dover affrontare. Arriva perciò un altro no all’Arabia Saudita.

La Juventus vuole e deve tornare a fare ben in Serie A, oltre che nelle altre competizioni italiane, per poter essere ancora una delle protagoniste indiscusse. A maggior ragione in questa stagione in cui non dovrà affrontare gli impegni europei e avrà più modo e tempo di far bene in ottica scudetto.

Massimiliano Allegri punta su tutta la rosa che ha a disposizione, ma soprattutto da un giocatore si aspetta tanto. Per questo è stata rifiutata qualsiasi proposta dall’Arabia Saudita.

La Juventus (ri)vuole in tutto e per tutto Paul Pogba. Il francese è tornato in bianconero praticamente un anno fa ma non è riuscito a incidere mai nella scorsa edizione di campionato ed Europa. Ha dovuto infatti vedersela con infortuni su infortuni che non hanno permesso a Massimiliano Allegri di averlo praticamente quasi mai a disposizione.

Con la nuova stagione però la Juve si aspetta decisamente di più, così come lui stesso ha intenzione di tornare a fare la differenza. Per questo motivo sono state rifiutate le offerte dall’Arabia Saudita. Non è detto che non ne possano arrivare di nuove, visto che il calciomercato arabo chiuderà solamente con il 20 settembre. Ma la posizione del club e del giocatore l’ha spiegata il giornalista Leonetti.

Juventus-Pogba, altro no all’Arabia Saudita: lui vuole restare. Il punto della situazione

Il giornalista Franco Leonetti ha parlato così di Paul Pogba a TvPlay_Calciomercato.it: “Ci ricordiamo lo scompenso che si creò quando Pogba andò in Arabia e lì ci furono veramente proposte. Pogba però vuole fare almeno un altro anno alla Juventus per tornare in primis giocatore, dato che la Juventus non lo ha mai avuto. Contro il Bologna lo abbiamo rivisto, ma servirà continuità”.

“Difficile fare valutazioni – ha continuato il giornalista – da qui a gennaio. Sicuramente c’è stato un confronto tra la società e Pogba. Pogba ha detto che vuole rimanere mentre la società gli ha chiesto di tornare calciatore. Sarà il campo a dirci se Pogba sarà un giocatore capace di stare in un grande club”.

Insomma, Paul Pogba ha una grande responsabilità: dimostrare di poter ancora spostare gli equilibri con la sua qualità. Oltre che convincere che la Juventus riprendendolo non abbia fatto un errore di valutazione.