Calciomercato, hanno preso Wijnaldum: è UFFICIALE

Dopo l’ultima deludente stagione in maglia Roma, dove non ha assolutamente reso come ci si aspettava, complici anche una serie di -soliti- problemi fisici, Georgino Wijnaldum ha finalmente trovato squadra.

Svincolatosi dal Paris Saint-Germain nel corso di questo calciomercato, il centrocampista olandese è andato alla ricerca della soluzione migliore per il proseguo della sua carriera, considerata la volontà di poter tornare, in qualche modo, ad essere protagonista e decisivo.

Dopo tante chiacchiere alla fine è arrivata addirittura anche l’ufficialità, con Wijnaldum che nei prossimi giorni inizierà anche ad allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra per puntare ad esordire in campionato immediatamente dal rientro della sosta per le nazionali.

Calciomercato, Wijnaldum ha una nuova squadra: è ufficiale

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Georgino Wijnaldum, il cui nome è rimasto un pò nell’ombra nel corso di questo calciomercato. Dopo essere stato per diversi anni uno dei migliori centrocampisti al mondo, complice anche il lavoro di Jurgen Klopp, l’olandese ha iniziato a vivere la sua fase calante dal trasferimento al Paris Saint-Germain.

All’ombra della Tour Eiffel l’ex Liverpool non è infatti riuscito praticamente mai a confermarsi, arrivando a separasi dal club di Al-Khelaifi proprio quest’estate, dopo l’ultima deludente esperienza in prestito alla Roma. Essendo un giocatore di calibro comunque internazionale, si credeva che Wijnaldum potesse continuare a dire la sua ancora in Europa, visto anche quanto si è fantasticato nel corso di questo calciomercato ipotizzando un suo romantico ritorno al PSV, ma alla fine l’olandese ha ceduto anche lui alle avance della nuova frontiera del calcio, ovvero l’Arabia Saudita.

Stando infatti a quanto riportato ed ufficializzato dallo stesso club sui propri profili social, Georgino Wijnaldum è diventato un nuovo giocatore dell’Al-Ettifaq di Steven Gerrard. L’olandese si è trasferito nel club della leggenda del Liverpool a titolo definitivo.

Wijnaldum all’Al-Ettifaq: cifre e dettagli dell’operazione

Wijnaldum è dunque un nuovo giocatore dell’Al-Ettifaq. Dopo settimane di trattative sotto banco, il Paris Saint-Germain ed il club saudita sono finalmente riusciti a trovare un accordo per il trasferito a titolo definitivo dell’olandese a circa 10 milioni di euro totali. Cifre importanti per un giocatore dalle precarie condizioni fisiche, ma che per la Saudi Pro League non sono alla fine niente rispetto a quelli spesi quest’estate.

Trovato e definito l’accordo fra le due società, Wijnaldum è volato immediatamente in Arabia Saudita firmando un contratto con l’Al-Ettifaq fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo per un altro anno.

‘Gini’ di nuovo col suo capitano: giocheranno insieme all’Al-Ettifaq

In Arabia Saudita Gerogino Wijnaldum incontrerà non solo Steven Gerrard, ma anche Jordan Henderson, suo capitano ai tempi del Liverpool.

I due hanno giocato insieme ben 156 partite in maglia Reds, un sodalizio sul quale l’allentare inglese potrebbe puntare per cercare di spodestare le solite tre, ovvero Al-Nassr, Al-Hilal ed Al-Ittihad, dal trono di favorite assolute per la vittoria del campionato.