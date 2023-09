Monica Bertini, bellezza “fulminante”: tempesta di like per l’ultima foto

Monica Bertini lascia di stucco i tanti ammiratori sui social, la giornalista sportiva ricoperta di like con l’ultima foto: che spettacolo

Siamo ormai entrati nel vivo della stagione calcistica, con gli appuntamenti tra campionato e coppe che si susseguono in rapida successione.

E con loro, gli appuntamenti imperdibili, per gli appassionati, non solo con i match delle squadre del cuore ma anche con le giornaliste sportive più amate, che lasciano sempre di stucco con il loro fascino che dà quel tocco magico in più. Tra le tante, Monica Bertini riesce sempre a incantarci.

Il volto principe di Sport Mediaset ha ripreso posto per raccontarci non solo le vicende del campionato, ma anche le grandi notti di coppa. La sua presenza rappresenta sempre una attrattiva irresistibile per i tanti fan, che la seguono con sempre più affetto ed entusiasmo sui social. Su Instagram, Monica ha raggiunto un seguito da oltre mezzo milione di followers, che sono stati conquistati in maniera inesorabile dalla sua passione, professionalità e competenza ma anche dal suo charme.

Lungo tutta l’estate, in molti avevano sentito la sua mancanza, colmata in parte dagli scatti audaci e vertiginosi che Monica ci ha offerto dalle spiagge. Ancora qualche giorno fa, la giornalista parmense si è concessa qualche ultimo giorno di relax approfittando della pausa nazionali e recandosi in Florida, sfoderando come di consueto una silhouette seducente in costume. Ma il risultato non cambia al momento del suo ritorno in studio.

Monica Bertini, tuoni fulmini e saette per un vestito da capogiro: scollatura in risalto, spaziale

Tra le ultime immagini condivise sul suo profilo, ecco come la splendida 40enne si è presentata per la diretta televisiva, con un abito decisamente particolare e in grado di esaltare tutto il suo fascino e la sua sensualità.

Una immagine fulminante in tutto e per tutto, visto il particolare disegno sull’abito scuro. E una scollatura in primo piano capace di accendere in un attimo la passione e la fantasia di tutta la platea. Curve che come sempre attirano l’attenzione e raccolgono applausi a scena aperta.

Di sicuro, le reactions e i messaggi entusiasti in direct non saranno mancati nemmeno stavolta alla fantastica Monica, che si conferma una delle voci narranti del calcio nostrano maggiormente adorate dal pubblico. E’ iniziata un’altra grande stagione e i presupposti sono di tutto rispetto.