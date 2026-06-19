Mondiali Femminili: L’Italia Affronta la Bielorussia nel Primo Playoff – La Gara di Ritorno in Casa a Ottobre

Ottobre si avvicina come una luce tiepida dietro i vetri: l’Italia del calcio femminile stringe i lacci, sente il brusio delle grandi notti e prepara la casa per il ritorno di un playoff che profuma di svolta.

Le azzurre sono teste di serie. È un dato semplice, ma pesa. Significa che la gara di ritorno si gioca in Italia. Significa anche che il pubblico, la familiarità del campo, le abitudini contano. È un vantaggio misurabile. Non è una garanzia.

L’avversaria si chiama Bielorussia. Squadra fisica, organizzata. Non fa rumore, ma toglie spazio e tempo. Le partite così si vincono con ritmo e lucidità. Con letture pulite. Con l’attenzione alle seconde palle, ai tagli alle spalle, ai calci piazzati.

Il calendario dice: appuntamento a ottobre. La data e lo stadio del ritorno non sono ancora ufficiali. È normale in questa fase. La federazione definirà sede e orario insieme ai profili di sicurezza e disponibilità impiantistica. Nel frattempo, una certezza c’è: il piano tecnico gira attorno al “fattore casa”. E alla gestione emotiva dei 180 minuti complessivi.

La prima partita sarà un test di nervi. Il ritorno, in casa, un test di personalità. Vale spesso più il come del quanto. Chi ha seguito le azzurre sa che la squadra regge bene quando sente il campo vicino, quando il boato dopo un contrasto vinto allarga il petto. A volte basta un recupero palla sotto la tribuna per cambiare l’inerzia.

Perché il fattore casa conta davvero

In casa, l’Italia può alzare il baricentro. Può tenere la palla nella metà campo avversaria e scegliere i tempi. La logistica aiuta: routine note, viaggi ridotti, sedute rifinite. Anche il terreno di gioco fa la differenza. Una palla che scivola come deve, un rimbalzo pulito, il primo controllo che resta incollato al piede. Dettagli che diventano linee di passaggio.

C’è poi la lettura delle energie. Chi gioca il ritorno in casa tende a gestire meglio i momenti caldi. Può cambiare ritmo spinta dal pubblico. Può forzare con più coraggio nell’ultimo quarto d’ora. Non è scienza esatta, ma è un pattern ricorrente nelle fasi a eliminazione.

Che partita aspettarsi con la Bielorussia

La Bielorussia non concede campo gratis. Pressa a tratti, poi si compatta. Spezza il gioco con falli tattici, accorcia le distanze tra i reparti e prova a risalire con verticalizzazioni secche. L’Italia dovrà evitare la fretta. Servono ampiezza, rotazioni tra mezzali ed esterne, pazienza nell’attendere lo spazio giusto. E attenzione ai calci d’angolo: su quelle palle la partita può girare in dieci secondi.

Un riferimento utile? Le azzurre hanno già mostrato di saper reggere salite del genere. Hanno riportato l’Italia tra le migliori al Mondiale 2019 con una mentalità chiara. Hanno attraversato anche serate storte e ne hanno tratto anticorpi. È da lì che si riparte: idee semplici, esecuzione pulita, intensità misurata.

I numeri precisi di convocazioni e condizione fisica arriveranno più avanti. Ad oggi non ci sono elenchi ufficiali. Dettagli come eventuali squalifiche o infortuni saranno confermati nelle settimane che precedono la doppia sfida. Meglio non correre.

Ottobre, allora. Serata fresca, luci bianche, mani in tasca e sciarpe arrotolate. La palla sul dischetto, il respiro prima del fischio. Che immagine vi portate a casa quando pensate a una partita da dentro o fuori? Forse una corsa liberata verso la curva. Forse uno sguardo complice tra compagne. Forse il silenzio che precede un tiro. È lì, in quell’istante corto e infinito, che spesso nasce una qualificazione. E una nuova storia da raccontare.