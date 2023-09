L’infortunio cambia il mercato: ora il Milan ci ripensa

Il Milan fa i conti con l’ennesimo infortunio di Maignan, ma stavolta ci potrebbero essere delle conseguenze decisamente concrete: c’entra il mercato

È probabilmente il portiere più forte in Serie A, eppure si porta dietro un problema non da poco: si fa sempre male. Mike Maignan ha iniziato la sua terza stagione in rossonero esattamente come le prime due: con un infortunio.

Quello peggiore lo scorso anno, quando rimase fermo per circa tre mesi, saltando anche il Mondiale. E i tempi erano proprio questi: evidentemente quello di inizio stagione è un periodo a rischio per il francese, che si è infortunato di nuovo nel debutto in Champions League contro il Newcastle. L’estremo difensore si è seduto per terra e ha chiesto il cambio, toccandosi la gamba. E’ accaduto all’80’, quando il calciatore ha chiesto immediatamente il cambio.

Si è sottoposto a esami, sia dopo la partita che il giorno successivo. Nei primi test è stato confermato il “risentimento alla coscia”, vale a dire segno di qualche problema muscolare. Ma negli esami successivi non sono state evidenziate lesioni. Questo, però, non significa che Maignan non abbia nulla. Potrebbe esserci una contrattura non emersa chiaramente dall’esame, e quindi la situazione del portiere dovrà essere monitorata giorno dopo giorno. Per fortuna il rischio peggiore è stato scongiurato.

Milan, Maignan e il problema infortuni: cosa cambia per il rinnovo?

Nella peggiore delle ipotesi Maignan potrebbe saltare la prossima gara per precauzione. Salvo un improbabile aggravamento del problema, cosa molto difficile perché il portiere farà terapie e sarà tenuto sotto controllo. Senza il riacutizzarsi del problema, potrebbe tornare molto presto.

Eppure il problema c’è, perché il giocatore ha sentito un fastidio. Ciò conferma le preoccupazioni del Milan, che ritiene che Maignan sia un po’ troppo fragile dal punto di vista muscolare: a maggior ragione se si parla di un portiere. E questa situazione potrebbe incidere sul rinnovo del calciatore, che sarebbe attualmente in trattativa con il Milan.

La richiesta di Maignan sarebbe di ben otto milioni di euro a stagione. Il club rossonero vuole sicuramente rinnovare, ma non a quelle cifre. E la problematica degli infortuni potrebbe essere un argomento valido per far capire a Maignan che dovrà un po’ abbassare le sue pretese.

Otto milioni sono tanti per un portiere, soprattutto ricordando che Donnarumma, all’epoca, non trovò l’accordo col Milan proprio a causa delle sue altissime richieste economiche. Se per “Gigio”, all’epoca capitano e simbolo della squadra, ci fu una scelta a suo modo rivoluzionaria, allora Mike Maignan dovrà dimostrarsi davvero insostituibile per sperare di ottenere un rinnovo a queste cifre. Altrimenti, in caso contrario, l’ipotesi cessione inizierebbe a diventare tremendamente concreta.