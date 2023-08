Infortunio serio in Monza-Milan: esce in lacrime, tifosi in ansia

Nella serata dedicata interamente a Silvio Berlusconi, la partita amichevole fra Milan e Monza è stata macchiata da un brutto infortunio che fa preoccupare e non poco tifosi ed allenatore.

Intorno al 20′ minuto, infatti, il giocatore ha avvertito un problema fisico che ha attirato immediatamente l’attenzione dello staff medico del club. Valutate le condizioni, i medici hanno immediatamente ordinato il cambio all’allenatore che, ovviamente, ora non può far altro che pensare al peggio.

Anche la reazione del giocatore di certo non fa sperare nulla di buono, anche perché l’uscita dal campo del ragazzo è stata accompagnata da delle lacrime che fanno preoccupare e non poco.

Infortunio serio durante Monza-Milan: tifosi in ansia

Una serata di festa come quella di stasera fra Monza e Milan si è trasformata in una sorta di incubo, dato che nella prima metà nel primo tempo parrebbe essere stato registrato il primo infortunio serio della stagione.

A seguito di un apparente tranquillo scontro di gioco, infatti, il giocatore si è immediatamente accasciato al suolo attirando su di sé l’attenzione del mister che ha immediatamente ordinato l’intervento dello staff medico. Soccorso, i medici si sono subito resi conto della gravità della sua situazione, ordinando di conseguenza all’allenatore di non forzare ancora di più la mano optando per un cambio forzato. Ovviamente al termine della partita si cercherà di capire di più sulle condizioni del ragazzo, sulle quali al momento le sensazioni sarebbero tutt’altro che positive.

Raffaele Palladino ed i tifosi del Monza sono dunque particolarmente preoccupati per le condizioni di Davide Bettella, uscito oggi, in lacrime, intorno al 20′ della sfida contro il Milan per un infortunio che non fa presagire nulla di positivo in vista dell’imminente inizio di stagione.

Monza, infortunio per Bettella contro il Milan: le condizioni

Il Monza è particolarmente preoccupato per le condizioni di Davide Bettella, uscito in lacrime oggi contro il Milan per un infortunio che parrebbe essere particolarmente grave. Il classe 2000 del Bagai avrebbe infatti accusato un problema alla caviglia che addirittura non gli avrebbe permesso di uscire in autonomia dal rettangolo verde di gioco.

Ora lo staff medico del Monza valuterà cosa effettivamente ha patito Bettella, ma viste le smorfie di dolore la paura è che possa trattarsi di una forte distorsione alla caviglia. A fronte di questo non si possono ancora definire quelli che saranno i tempi di recupero per il centrale del Monza.

Fuori Bettella: c’è un esordio per il Monza

Uscito Bettella a causa di questo infortunio alla caviglia, Raffaele Palladino ha deciso di buttare nella mischia Danilo D’Ambrosio, al suo esordio in maglia Monza. L’ex Inter, però, ha dimostrato di non essere ancora al top della sua condizione fisica, visto che il gol del vantaggio del Milan è nato da suo fallo, da rigore, su Christian Pulisic.