L’Inter sta prendendo l’attaccante: affare in chiusura

Definita la questione portieri il calciomercato dell’Inter pare essersi una volta e per tutte sbloccato. Presso viale Liberazione in queste ore si sarebbero infatti registrati degli interessanti movimenti che vedrebbero il club nerazzurro al centro di questioni che potrebbero giovare alla rosa di Simone Inzaghi.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Inter sarebbe a lavoro per regalare al tecnico piacentino alcuni rinforzi di lusso e di qualità per rendere la formazione meneghina ancora più competitiva rispetto a quanto già non lo sia.

L’attacco è sicuramente uno di quei reparti sui quali Marotta ha intenzione di investire per raggiungere questo obiettivo, come confermato anche dal fatto che il Biscione starebbe lavorando per regalare a Simone Inzaghi un nuovo bomber in questo calciomercato.

Calciomercato Inter, affondo per il bomber: pronta l’offerta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, definitivamente sbloccatosi dopo la definizione dell’arrivo dei due nuovi portieri di Simone Inzaghi -Sommer ed Audero. Il club nerazzurro deve ora cercare di tornare al passo con le avversarie e ritoccare ancora qualche reparto per ritenersi competitiva al 100%, cosa che comunque è già da ora considerate le qualità in rosa.

Marotta però è un perfezionista, ed ha intenzione di regalare al tecnico nerazzurro un altro paio di rinforzi per cercare di spodestare il Napoli dal trono di campione d’Italia e conquistare la tanto ambita seconda stella. Chiusa, dunque, la questione portieri, la priorità ad oggi dell’Inter è rappresentata dall’attaccante, anche perché c’è ancora da sostituire Lukaku e Dzeko. Nel corso di queste settimane tantissimi profili sono stati accostati ai nerazzurri, ma dopo una riunione con l’area tecnica la scelta sarebbe ricaduta su un giocatore d’esperienza internazionale.

Stando infatti a quanto riportato da Sacha Tavolieri sul proprio profilo Twitter, l’Inter sarebbe decisa ad affondare il colpo su Mehdi Taremi in questo calciomercato. Il club meneghino starebbe infatti preparando un’offerta importante da presentare al Porto per l’attaccante iraniano.

Inter, offerta pronta per Taremi: il Porto attende i nerazzurri

Alla fine è Mehdi Taremi la scelta dell’Inter per l’attacco. La prima scelta dei nerazzurri sino ad oggi è sempre stata Folarin Balogun, ma le difficoltà dell’operazione con l’Arsenal hanno portato il Biscione a virare sull’iraniano, che rappresenta essere comunque un profilo di qualità sul quale puntare.

Nei prossimi giorni qualcosa di importante potrebbe muoversi sull’asse Milano-Porto, anche perché l’Inter sarebbe pronto ad offrire ben 23 milioni di euro ai Dragoes per Taremi, cifre che comunque potrebbero non accontentare i lusitani che ne chiedono almeno 30.

Calciomercato: l’Inter ha l’alternativa pronta anche a Taremi

Ad oggi, dunque, Mehdi Taremi è la prima scelta dell’Inter per l’attacco. Qualora le trattative con il Porto dovessero complicarsi, il club meneghino potrebbe valutare seriamente il profilo di Duvan Zapata, offerto oggi al Biscione dai suoi entourage.