Napoli, accelerata improvvisa: stanno prendendo un fenomeno

Il Napoli accelera sul mercato per un obiettivo a centrocampo: gli azzurri stanno per prendere un vero fenomeno.

Porte girevoli in casa Napoli. Agosto è iniziato non solo con l’arrivo, per molti tardivo, dell’erede di Kim, individuato nel brasiliano Natan, ma anche con una serie di voci di mercato che potrebbero cambiare in maniera clamorosa il volto dei campioni d’Italia. In attesa di scoprire cosa sarà di Osimhen, sembra sempre più chiaro che il club abbia deciso di mettere alla porta Zielinski, accettando la proposta arrivata per il polacco dall’Arabia. E al suo posto gli azzurri starebbero tentando di portare a casa un potenziale fenomeno.

La strategia di De Laurentiis è chiara. I calciatori al presidente azzurro piacciono giovani, in quanto più facilmente monetizzabili. Non troppo costosi, ovviamente. E dal talento enorme ma in parte ancora inespresso. Un identikit che si addice perfettamente al nuovo centrocampista messo nel mirino dal club azzurro, un giocatore che aveva attirato le attenzioni di tutte le più grandi squadre europee e che potrebbe presto vestire la casacca della squadra campione d’Italia.

Se è vero che la prima scelta rimane infatti Teun Koopmeiners dell’Atalanta, un profilo ideale per gli azzurri, in quanto potrebbe giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo di Garcia, diventando un vero jolly di altissimo valore per una squadra che rischia di iniziare la stagione con gli uomini contati in mediana, è altrettanto vero che convincere la Dea non sarà semplice.

Le richieste degli orobici sarebbero di circa 50 milioni. Una vera follia che difficilmente potrebbe trovare d’accordo De Laurentiis, e che anzi probabilmente gli farebbe perdere la pazienza nel giro di pochi giorni. Per ora si continua comunque a trattare, con gli occhi puntati però anche su un altro giocatore che potrebbe far fare un salto di qualità alla squadra in caso di partenza di Zielinski.

Napoli, che colpo: dalla Spagna può arrivare un centrocampista fenomenale

Il vero grande acquisto degli azzurri a centrocampo, in attesa di capire chi potrà prendere il posto di Anguissa, al momento privo di un vice con le sue caratteristiche, sembrerebbe essere Gabri Veiga, giocatore spagnolo, classe 2002, autentico gioiello del Celta Vigo. Ammirato da tutte le grandi squadre europee, dal PSG alle big di Premier, era già stato accostato al Napoli a giugno, ma in quel momento il giocatore sembrava preferire proprio le sirene inglesi.

In questi due mesi però le cose sarebbero cambiate. A quanto pare i grandi club hanno scelto di puntare su altri profili, e in questo momento la strada per il Napoli sarebbe diventata addirittura spianata, al punto da convincere De Laurentiis ad avanzare una prima offerta da 30 milioni, al momento rifiutata dal club spagnolo.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, però, questo ‘no’ non spaventa il Napoli e potrebbe diventare un ostacolo decisamente semplice da superare. Il motivo è presto detto: rispetto a qualche settimana fa, oggi il Napoli ha ottenuto il benestare da parte del giocatore, che accetterebbe volentieri di vestire la maglia azzurra dei campioni d’Italia.

L’affare resta quindi difficile ma non impossibile. E se dovesse concludersi, potrebbe rivelarsi una mossa straordinaria da parte del club partenopeo, che potrebbe ancora una volta portare a casa uno dei migliori talenti del calcio europeo. Un giocatore fenomenale pronto a esplodere del tutto proprio in azzurro, come accaduto nel recente passato a Kvaratskhelia o Kim.