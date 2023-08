Lascia il Barcellona e va alla Juve, operazione da urlo

La Juve vuole regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di grande spessore: dal Barcellona sta per arrivare un giocatore importante.

Il calciomercato estivo della Juventus è stato finora caratterizzato da un solo colpo in entrata. I tifosi hanno infatti potuto salutare l’arrivo di Timothy Weah, che in queste prime partite amichevoli ha subito fatto capire perché la Juve ha deciso di spendere 12 milioni di euro per strapparlo al Lille. Dopo l’addio di Cuadrado – che non ha rinnovato il contratto con i bianconeri e si è accasato all’Inter – la Juve è riuscita a trovare subito un valido sostituto per la fascia destra. Giuntoli ha fatto chiaramente capire che il ‘modus operandi’ della Juve sarà proprio questo: arrivano nuovi rinforzi solo in caso di cessioni.

Non è certo un caso se proprio in questi giorni il nuovo Football Director della Juventus è impegnato nel cercare di trovare una destinazione gradita ai vari giocatori in esubero. Per Zakaria al Monaco sembra ormai tutto fatto (20 milioni la cifra garantita ai bianconeri), mentre non ci sono ancora novità sul futuro di Bonucci. Data l’esclusione dalla Conference League potrebbero partire anche altri giocatori, specialmente in difesa.

Oltre al difensore di Viterbo, che lascerà Torino dopo 12 stagioni, anche un’altra pedina del reparto arretrato dovrebbe fare presto le valigie. Stiamo parlando di Koni De Winter, appena rientrato dal prestito all’Empoli. Nell’ultima stagione in Toscana il difensore belga ha mostrato le sue qualità nelle occasioni in cui è stato schierato in campo, ma la Juve non sembra voler puntare su di lui.

La Juve mette a segno il grande colpo: arriva dal Barcellona

Sul giovane difensore ci sarebbe soprattutto il Genoa, che lo vorrebbe a titolo definitivo. Il Grifone ha offerto sei milioni di euro mentre la Juventus ne vorrebbe dieci: l’impressione è che i due club troveranno un’intesa a metà strada. Con gli addii di Bonucci e De Winter la Signora avrà bisogno di un rinforzo in difesa e la scelta sembra essere ricaduta su un forte giocatore del Barcellona.

Come riportato da Gerard Romero, infatti, Madama avrebbe bussato alle porte dei blaugrana per chiedere informazioni su Clement Lenglet, che viene dato in uscita dal Barcellona. Il difensore francese ha indossato la maglia del Tottenham nell’ultima stagione: terminato il prestito è rientrato alla corte di Xavi ma è in lista cessione.

La Juve si è fatta subito sotto: il prezzo stabilito dai catalani è di 15 milioni. I bianconeri devono però guardarsi dalla concorrenza del Tottenham, che rivorrebbe Lenglet a titolo definitivo: gli Spurs sono pronti a dare l’assalto al giocatore. Anche il Milan è molto interessato al difensore francese.