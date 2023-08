Mercato Inter, colpo a sorpresa: arriva l’ex Milan

Mercato Inter, arriva un colpo a sorpresa per Simone Inzaghi. Si tratta di un nome nuovo che spiazza tutti, dai tifosi fino agli addetti ai lavori, dal momento che è un profilo inatteso ai più e che ha un passato importante al Milan. Andiamo a vedere di che si tratta.

L’Inter in sede di mercato non ha nessuna intenzione di fermarsi dal momento che manca sempre meno per l’inizio del campionato e che la rosa non è ancora completa. Servono, infatti, ancora un portiere, un centrocampista ed anche almeno un colpo in attacco. Ed in caso di addio di Correa le urgenze in avanti diventano addirittura due. Proprio in virtù di quanto detto fin qui, i nerazzurri stanno provando a stringere per un colpo che rappresenta una autentica sorpresa per tutti i supporter e gli addetti ai lavori. Arriva, infatti, un profilo con alle spalle un importante passato al Milan.

Mercato Inter, colpo a sorpresa

Come detto, l’Inter ha bisogno di un innesto in attacco. Con gli addii di Edin Dzeko e di Romelu Lukaku, il primo passato al Fenerbahce ed il secondo che è tornato momentaneamente al Chelsea, serve un centravanti. Ancor meglio se ha la struttura fisica importante per sfruttare al meglio le qualità di Lautaro Martinez.

In tal senso emerge un profilo a sorpresa per Simone Inzaghi, praticamente fresco di rinnovo. L’Inter, infatti, secondo quanto raccontato da TuttoSport, si starebbe muovendo sulle tracce di Andrea Petagna. Centravanti attualmente in forza al Monza, è reduce da tre stagioni in cui, tra Napoli e brianzoli, ha trovato pochissimo la via della rete. Al di là di questo, però, come bomber di scorta da collocare alle spalle di Thuram e di Lautaro può essere una soluzione interessante. Soprattutto viste le sue doti di creare spazi per i compagni.

Petagna all’Inter, c’è il nome a sorpresa

Come detto, le ultime tre stagioni ha faticato a trovare la via della rete. Sono state, infatti, 81 le presenze collezionate in queste tre annate e sono arrivati solo 11 gol. Al di là di ciò, però, ha svolto sempre un lavoro importante e prezioso, aprendo spazi per gli inserimenti, a seconda dei casi, dei suoi compagni di reparto o dei centrocampisti che accorrevano dalle retrovie.