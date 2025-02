Napoli, acquisto last minute: Manna si scusa con i tifosi

Arrivano le ultime di calciomercato sul Napoli con il direttore sportivo Giovanni Manna che ha rivelato le grandi difficoltà avute in questa sessione di mercato di gennaio.

Il Napoli ha perso uno dei suoi migliori giocatori come Kvaratskhelia e non è riuscito a rimpiazzarlo in maniera adeguata come avrebbe voluto. Tante le trattative portate avanti con nomi anche giovani e di spessore come Garnacho, Adeyemi e altri, ma alla fine il club azzurro non ha chiuso nessuno e ora si cerca di capire chi può essere il colpo last minute.

Perché in questo momento il Napoli sta provando a chiudere l’occasione del momento e ci sono diversi nomi che piacciono e possono approdare in azzurro nel modo giusto, con magari un prestito di pochi mesi fino al termine della stagione.

In questo momenti il Napoli sta trattando Amuzu dell’Anderlecht e Saint-Maximin dell’Al-Ahli che è in prestito al Fenerbahce. Uno dei due esterni d’attacco potrebbe arrivare e mettersi a disposizione di Antonio Conte che numericamente avrebbe bisogno di un altro giocatore con quelle caratteristiche offensivo capace di saltare anche l’uomo.

Calciomercato Napoli: Manna fa l’annuncio su un acquisto

Secondo le ultime notizie però non c’è grande fiducia e positività in casa Napoli per quello che può essere un altro acquisto. Si è parlato anche del giovane difensore Pietro Comuzzo della Fiorentina con cui c’è una leggera distanza economica, ma che potrebbe anche non essere colmata.

Perché in questo momento ci sono delle novità che arrivano e che riguardano quello che può accadere in casa Napoli con il club che si è fatto avanti e ha voluto mandare un messaggio diretto ai propri tifosi direttamente con il suo direttore sportivo Giovanni Manna che ha chiarito la situazione.

Il ds Manna ha spiegato che è forte l’interesse del Napoli per Comuzzo ma che il club non farà sforzi andando oltre la reale valutazione pur di prenderlo. In questo momento il Napoli quindi aspetta e potrebbe anche rimandare alla prossima estate l’acquisto di Comuzzo se non dovessero calare le pretese della Fiorentina.

Saint-Maximin, invece, è un nome che piace ma ci sono ancora delle complicazioni burocratiche e bisogna capire se si riuscirà a definire anche questo tipo di affare.