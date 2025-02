Calciomercato Milan: chiudono un altro affare, è fatta

Milan scatenato in queste ultime ore di mercato: la società rossonera, infatti, sta per chiudere un altro colpo. Ecco tutti i dettagli

Mossa a sorpresa da parte del club rossonero che ha deciso di chiudere questa nuova operazione di calciomercato.

Arrivano ulteriori conferme dall’Inghilterra riguardo il trasferimento del calciatore che ha deciso di accettare la proposta del club. Una vera e propria sorpresa per i tifosi e anche per l’allenatore.

Ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato.

Il Milan spera di chiudere con il botto questo calciomercato di gennaio 2025.

Dopo Santiago Gimenez, infatti, i rossoneri sono a lavoro per prendere anche Joao Felix e Fagioli della Juventus. Infatti, questi sono gli obiettivi di mercato di Zlatan Ibrahimovic, che vuole regalare a Sergio Conceicao una rosa di livello per poter lottare fino all’ultimo per la zona Champions League

Adesso, dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione riguardo anche le uscite con Tomori che si è tolto dal mercato ed ha deciso di proseguire la sua avventura al Milan.

Calciomercato Milan: le ultimissime sull’affare

Una mossa a sorpresa da parte del club che vuole rimpolpare le casse e chiudere questa cessione.

Dopo Morata, dunque, un altro calciatore è pronto a salutare il Milan in questo mercato di gennaio 2025.

Arrivano conferme riguardo l’intenzione del club che sta lavorando per concludere l’operazione e portare a termine l’affare. L’addio del calciatore può aprire le porte all’arrivo al Milan di Fagioli e Joao Felix.

Chi prende Pavlovic?

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate dal Daily Mail, a sorpresa i rossoneri sono in contatto con la società per quanto riguarda la cessione al Crystal Palace di Pavlovic.

Il centrale serbo, arrivato in estate dagli austriaci del Salisburgo, non ha convinto del tutto la dirigenza che a questo punto della stagione è pronta a fare meno del giocatore che è finito nel mirino del club inglese, che è alla ricerca di rinforzi.

Il classe 2001, corteggiato anche da società turche come il Galatasaray, è pronto a fare le valigie e lasciare l’Italia in questo mercato di gennaio 2025. Ci sono stati dei contatti per quanto riguarda il suo addio che potrà avvenire molto presto, visto che il mercato in Italia chiuderà domani a mezzanotte.