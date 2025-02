Roma, cessione immediata: annuncio di Ranieri

Arrivano le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, che in prima persona si espone sul calciomercato dopo la partita pareggiata con il Napoli.

Ultime ore di mercato invernale con il club giallorosso che ora dovrà provare a fare il meglio per dare una svolta alla stagione che sembrava ad un passo dal disastro. Adesso ci sono degli aggiornamenti che arrivano e che riguardano quello che può accadere anche nel calciomercato di gennaio con Ranieri che aspetta un acquisto della Roma e si parla tanto anche degli addii.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sarebbero due operazioni in casa Roma che si possono chiudere anche nelle prossime ore, le ultime del mercato con il giorno lunedì 3 febbraio che è l’ultimo fino a mezzanotte per fare ogni tipo di operazione. Parla Ranieri di quello che può accadere proprio con le mosse della società.

Calciomercato Roma: Ranieri svela acquisti e cessioni

Si è parlato tanto di alcune cessioni della Roma perché qualcuno potrebbe non essere felice del minutaggio e proprio in questo senso ha parlato Claudio Ranieri svelando ciò che può accadere quindi tra acquisti e cessioni.

Attenzione ora a quello che può essere il futuro di alcuni giocatori della Roma in uscita che sono stati bloccati in diretta tv da Claudio Ranieri che ha deciso di voler tenere tutti, o quasi. Perché in questo momento ci sono delle notizie che arrivano proprio riguardo le mosse del club.

Sembra che la Roma con Ranieri abbia deciso di tenere da qui alla fine della stagione quasi tutti i giocatori che erano considerati in dubbio e forse in uscita e su tutti Soule. Il calciatore resterà in rosa e in uscita potrebbe esserci solo Hermoso con la Roma che ha già bloccato il sostituto.

Perché arriva l’annuncio anche da Tuttomercatoweb.com che parla dell’intesa raggiunta tra Roma ed Empoli in queste ore per l’acquisto di Goglichidze. Un’affare da 1 milione di euro di prestito più 9 di obbligo di riscatto. Nelle prossime ore arriverà in città.