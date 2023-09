Napoli, esonero Garcia: tweet ufficiale di ADL

Il Napoli pareggia a Bologna e si ferma ancora, confermando così il suo periodo negativo che va avanti ormai da inizio stagione.

C’è bisogno di dare una scossa a tutto l’ambiente, ed anche in maniera urgente, sennò c’è il serio rischio che a neanche metà annata si potrebbe già parlare di fallimento Napoli.

Qualcosa non va, ed è palese, gli azzurri della passata stagione sono oramai solo un ricordo, ed è forse proprio questo quello che avrebbe mosso Aurelio De Laurentiis ad iniziare seriamente già a valutare l’operato di Rudi Garcia. L’esonero, ad oggi, non è più un’ipotesi, ed il tweet del presidente del Napoli ne è la dimostrazione.

Napoli, Garcia rischia l’esonero: c’è il tweet di ADL

Sembra piovere sul bagnato in casa Napoli. Questa sera al Dall’Ara gli azzurri dovevano puntare alla vittoria per evitare che l’Inter scappasse ancora di più in classifica, ma gli uomini di Rudi Garcia hanno ancora una volta deluso le aspettative conquistando solo un “misero” punto.

Come detto, c’è bisogno di dare una scossa importante a tutto l’ambiente Napoli, e se questa non dovesse arrivare neanche nel turno infrasettimanale, ecco che il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere una decisione importante e che potrebbe avere un peso specifico anche nel proseguo della stagione dei campioni d’Italia.

Se nulla dovesse cambiare da qui a qualche settimana il Napoli potrebbe davvero procedere all’esonero di Rudi Garcia. A confermare la delicatezza della situazione il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis, che è parso essere come contraddittorio rispetto a quello che effettivamente si è visto oggi in campo. Il presidente azzurro ha infatti scritto: “Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!“.

E’ crisi Napoli: Garcia parla nel post partita

Oramai potremmo parlare di crisi Napoli. I campioni d’Italia non riescono più a vincere, ed anche a Bologna sono uscite fuori un paio di lacune sulle quali Rudi Garcia deve lavorare per ripartire il prima possibile.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore francese ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Di negativo stasera c’è solo il risultato. I ragazzi hanno offerto una buona prestazione soprattutto nel corso del primo tempo. Così è il calcio, i ragazzi non sono contenti perché manca il gol”.

Nervi tesi fra Garcia ed Osimhen: l’annuncio

Ha fatto scalpore la reazione di Victor Osimhen all’uscita dal campo. L’attaccante nigeriano ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronti di Rudi Garcia, che nel post partita ha buttato acqua sul fuoco per evitare di aizzare ancora più polemica.

L’allenatore del Napoli ha infatti detto che: “Abbiamo risolto io ed Osimhen, quello che ci diciamo nello spogliatoio là rimane. Reazioni ai cambi? Preferisco quando i giocatori non sono contenti, significa che non sono soddisfatti loro in primis”.