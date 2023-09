Partita interrotta al 55’, non si riprende: club multato, il motivo

Uno dei match più attesi del week-end è stato interrotto a quindici minuti dall’inizio del secondo tempo. Una decisione che l’arbitro è stato costretto a prendere anche a seguito di quello che stava succedendo sugli spalti.

Tutto questo avrà sicuramente delle conseguenze per il club di casa, che da qui a qualche giorno sarà multato dalla Federazione per i disordini creati dai suoi tifosi.

Questo non fa altro che mettere ancora più pressione ad un ambiente già particolarmente scosso di suo per un inizio di stagione deludente, uno dei peggiori, se non addirittura il peggiore, nella storia del club.

Partita interrotta: l’arbitro non ha ripreso la gara

Quanto successo questo pomeriggio durante la sfida di campionato rappresenta essere, senza ombra di dubbio, una delle pagine più buie nella storia della competizione. Prima di oggi mai nulla di simile era stato registrato, anche se alla fine episodi di questo genere già erano successi in passato, ma non di questa gravità.

Nel corso dell’attesissimo big match di questa sesta giornata l’arbitro è stato infatti costretto a prendere una decisione “storica”, che potrebbe avere delle ripercussioni importanti anche per il proseguo della stagione.

Stando infatti a quanto riportato, fra gli altri, anche da calciomercato.com, il direttore di gara oggi è stato costretto ad interrompere il Der Klassieker fra Ajax e Feyenoord intorno al 55′, prendendo addirittura la decisione di non riprendere la gara considerato quanto stava accadendo sugli spalti della Johan Cruijff ArenA.

Arbitro sospende Ajax-Feyenoord: il motivo

L’arbitro di Ajax-Feyenoord, tale Serdar Gozubuyuk, è stato costretto ad interrompere il Der Klassieker.

Perché? Essenzialmente il direttore di gara è stato costretto a prendere questa decisione a causa dei fumogeni che i tifosi dell’Ajax hanno fatto piovere sul terreno di gioco. In un primo momento Gozubuyuk aveva semplicemente deciso di sospendere il match, ma considerata la recidività dei “padroni di casa” a comportamenti del genere, mossi dal netto risultato (0-3) a favore del Feyenoord, l’olandese ha alla fine optato per l’interruzione della stessa.

Questa scelta, ovviamente, avrà delle ripercussioni importanti sul cammino in Eredivisie dell’Ajax, che peggio non poteva iniziare questa stagione, considerati i soli 4 punti conquistati in cinque partite.

Partita prima sospesa e poi interrotta: queste le conseguenze per l’Ajax

Quanto successo oggi alla Johan Cruijff ArenA genererà delle conseguenze importanti nei confronti dell’Ajax. Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, per i Lancieri di Amsterdam è prevista l’inevitabile sconfitta a tavolino più un’ingente multa da pagare per i disordini creati dai tifosi.

Continua dunque il periodo no dell’Ajax, che non sembra dare l’impressione di riuscire a ripartire.