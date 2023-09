Ultim’ora, la Serie A riabbraccia De Ligt: pazzesco

L’ultim’ora di mercato è pazzesca, perché a breve Matthijs De Ligt potrebbe fare ritorno in Serie A: c’è un testa a testa

La carriera di Matthijs De Ligt sta prendendo una piega inaspettata. Perché dal suo addio alla Juventus, magari, si aspettava qualcosa di diverso. La scorsa stagione è stato un giocatore importante del Bayern Monaco, il difensore che in sostanza guidava la difesa ed è anche riuscito a vincere la Bundesliga, nonostante i problemi interni del club che hanno portato all’esonero di Nagelsmann e all’arrivo di Tuchel.

Forse è questa la mossa che sta condizionando più di tutte l’esperienza del difensore olandese. Tuchel ha scelto di puntare con decisione su Min-Jae Kim, arrivato dal Napoli per circa 50 milioni di euro. E il difensore sudcoreano si è subito imposto come un titolarissimo al fianco di Upamecano, con l’allenatore che ha scelto di mettere in panchina De Ligt.

Una situazione che proprio non fa piacere all’ex difensore della Juventus, desideroso invece di essere al centro del progetto e di imporsi di nuovo come uno dei migliori al mondo. Si è anche lasciato andare a qualche dichiarazione che ha alimentato voci sul suo addio e i club della Serie A stanno iniziando a valutare seriamente il suo acquisto.

Juventus e Milan si sfidano per De Ligt

Dopo la debacle in Supercoppa di Germania contro il Lipsia, che ha trionfato 3-0 contro il Bayern Monaco, De Ligt non è più rientrato tra i titolari di Tuchel, con Kim e Upamecano che sono diventati nettamente i ‘preferiti’ del tecnico tedesco. Nella mente del difensore olandese cresce sempre di più l’insoddisfazione che può portargli ad accettare destinazioni italiane.

La Juventus è una delle candidate, magari sfruttando i buoni rapporti che ci sono con Rafaela Pimenta. Ma si verificherebbe un testa a testa con il Milan, che vuole sostituire il partente Simon Kjaer con un top del ruolo.

Oltre a Juventus e Milan, su De Ligt ci sono anche diversi club della Premier League. Quel che è chiaro, comunque, è che il difensore olandese valuta altre opzioni e accetterà la migliore offerta dal punto di vista economico e progettuale. Il suo ingaggio si aggira intorno ai 16 milioni di euro netti a stagione.

Una cifra incredibilmente alta per le casse dei club della Serie A. Però se effettivamente De Ligt passerà tutta la stagione in panchina, avrà bisogno di rilanciarsi e potrebbe anche accettare offerte inferiori. Non resta che attendere l’evolversi della situazione.