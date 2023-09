Napoli, Garcia in emergenza: altre due grosse difficoltà a Bologna

Già sotto pressione di suo, Rudi Garcia è ora costretto a far fronte ad un doppio importante problema di formazione in vista della delicata sfida di domenica contro il Bologna.

L’impressione è che dalle parti del Vesuvio sia praticamente piovendo sul bagnato, con l’allenatore francese impacciato alla ricerca di una soluzione che, nonostante la vittoria di Braga, non parrebbe essere stata ancora trovata.

In qualche modo la trasferta del Dall’Ara di domenica potrebbe essere addirittura anche già decisiva per il futuro di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, ma a fronte di tutte queste difficoltà De Laurentiis potrebbe dare ulteriore tempo all’allenatore francese, nella speranza che poi, però, non sia troppo tardi per cambiare.

Emergenza Napoli: doppio problema per Garcia in vista del Bologna

Il Napoli ha bisogno di rialzarsi dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, dove Rudi Garcia, a suon di passi falsi, non è ancora riuscito a conquistare l’affetto e la stima dei suoi tifosi.

La prima occasione utile per farlo sarà domenica al Dall’Ara contro il Bologna, ma l’allenatore del Napoli arriva alla sfida contro i rossoblu di Thiago Motta, comunque in forma, con un doppio problema importante a cui dover far fronte. Una situazione, questa, da non dover e poter assolutamente sottovalutare, anche perché un altro passo falso potrebbe costare caro ai campioni d’Italia sia nella scorsa allo Scudetto, sia per un’eventuale corsa Champions, ed in quel caso avrebbe dell’incredibile.

Il fatto, però, è che questo doppio imprevisto potrebbe stravolgere i piani di lavoro di Rudi Garcia, visto che le assenze delle quali stiamo parlando incidono e non poco sia nello spogliatoio, ma anche, e forse soprattutto, nel gioco del Napoli. Stando infatti a quanto riportato da TMW, le problematiche che l’allenatore azzurro si trova costretto ad affrontare sono legate agli infortuni di Amir Rrahmani e Jens Cajuste.

Napoli, infortunio Rrahmani: sensazioni negative

Le condizioni di Amir Rrahmani preoccupano e non poco Rudi Garcia e tutto l’ambiente Napoli. Oggi si riapriranno le porte del centro sportivo azzurro di Castelvolturno e, per togliere ogni dubbio al caso, il centrale kosovaro si sottoporrà ad una serie di esami strumentali per capire la reale entità del suo infortunio.

Le sensazioni, al momento, sono abbastanza negative, anche perché Garcia rischia seriamente di perdere Rrahmani per Bologna e non solo, vedendosi poi costretto a dover confermare Ostigard, in evidente difficoltà anche a Braga, in attesa di un Natan che ha l’obbligo di accelerare il suo inserimento all’interno del gruppo per dare un’alternativa a Juan Jesus.

Non solo difesa: problemi anche a centrocampo per il Napoli

La difesa è solo una delle problematiche alle quali Rudi Garcia deve fare fronte in vista del Bologna. L’altra è il centrocampo, dove il Napoli da l’impressione di avere poche alternative dopo l’infortunio di Jens Cajuste, le cui condizioni verrano rivalutate oggi.

Lo svedese sarebbe potuto essere un valido a Zielinski o ad Anguissa, che al momento è praticamente irriconoscibile. Per il Dall’Ara, considerata anche la logica del turnover, le scelte di Garcia parrebbero essere quasi obbligate, con Elmas ed il giovane Gaetano le uniche alternative in quel ruolo.