Zhang vende l’Inter: svelato il dossier, c’è lo sceicco

Svolta nel futuro societario dell’Inter, considerato il fatto che Stevan Zhang sarebbe finalmente pronto a cedere il club nerazzurro.

Dopo mesi di indiscrezioni, infatti, negli ultimi giorni si sarebbe registrato un interesse tanto avanzato da lasciar intendere che un’offerta officiale presto potrebbe essere presentata a Suning. Le richieste che Zhang e famiglia fanno dell’Inter sono importanti, ma stando alle ultime notizie ci sarebbe un acquirente pronto a soddisfare le richieste dei proprietari nerazzurri.

Le prossime saranno dunque settimane abbastanza delicate ma soprattutto importanti, visto che l’Inter si starebbe difatti “giocando” il suo futuro societario. Zhang è dunque pronto a vendere, ma solo a chi ha a cuore il bene di uno dei club più importanti al mondo.

Svolta nel futuro dell’Inter: Zhang è pronto a vendere

Importanti novità arrivano questa volta in merito al futuro dell’Inter, pronto ad essere ceduto dalla famiglia Zhang dopo anni di onorata, e vincente, presidenza. A riportare questa mattina una notizia di questo calibro sono stati i due quotidiani sportivi Tuttosport ed Il Corriere dello Sport, entrati nel merito della vicenda svelando anche chi potrebbe essere il nuovo proprietario del biscione.

Come scrivono i due quotidiani italiani, infatti, i Raine Group, la banca d’affari che ha ricevuto l’incarico di proporre il dossier dell’Inter a potenziali investitori insieme a Goldman Sachs, avrebbe trovato un fondo disposto ad acquisire le quote di maggioranza del club di Steven Zhang.

Raine Group non si è limitato però solo a questo, svelando anche la provenienza di questo soggetto che, fra le altre cose, sarebbe addirittura disposto ad accontentare le richieste economiche di Suning. Stando dunque a quanto riportato dai due quotidiani sportivi italiani, è mediorientale il fondo pronto ad acquistare l’Inter.

Inter, Suning fissa il prezzo: pronta l’offerta ufficiale

Stando dunque a quanto riportato da Tuttosport e da Il Corriere dello Sport, un fondo mediorientale è pronto ad acquistare le quote di maggioranza dell’Inter da mano a Suning.

Dal canto suo la famiglia Zhang ha da che sanare qualche debito di troppo, ed è per questo che la valutazione che viene fatta del club meneghino è importante. I due quotidiani parlando addirittura di oltre un miliardo di euro, cifra che però gli acquirenti sarebbero disposti ad accontentare secondo anche quanto lasciato trapelare da Raine Group.

A fronte di questo interesse tanto avanzato, dalle parti di Viale Liberazione è attesa in tempi piuttosto rapidi una prima offerta ufficiale.

Inter: ecco entro quando Zhang vuole vendere

Zhang è disposto a vendere l’Inter, ma vuole farlo entro e non oltre maggio 2024, data ultima nella quale Suning dovrà pagare il debito con Oaktree di ben 400 milioni di euro.

Se entro questa data Zhang sarà ancora il presidente dell’Inter, ecco che il membro della famiglia Suning potrebbe decidere di rimanere alla guida del club nerazzurro rifinanziando il prestito con Oaktree con l’ingresso di un partner in società. Questo scenario, comunque, ad oggi sembrerebbe essere utopia salvo un miracolo finanziario, e dunque il tutto lascia credere che se entro maggio 2024 l’Inter non è passato di consegna, Suning sarà costretto a cedere le sue quote a Oaktree.