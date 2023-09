Svolta in panchina, accordo con Thiago Motta: firma imminente

Thiago Motta è sicuramente una delle sorprese più belle di queste ultime stagioni in Serie A. Dopo l’esordio shock da allenatore alla guida del Genoa, l’italo-brasiliano è riuscito piano piano a dimostrare di valere qualcosa anche in panchina, ottenendo ottimi risultati prima con lo Spezia e poi con il Bologna.

A fronte di quel Thiago Motta è stato accostato a tantissime panchine importanti nel corso dell’estate, ma è nelle ultime ore che si sarebbe una volta e per tutte definito il futuro del tecnico italo-brasiliano, registrando così un’importante svolta in panchina.

Stando a quanto riportato, infatti, sarebbe praticamente imminente l’accordo fra Thiago Motta ed il club, così come la firma, per la quale sarebbe addirittura anche già spuntata la data.

Serie A, accordo imminente con Thiago Motta: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Thiago Motta, che da qualche anno a questa parte è sul taccuino di alcuni dei migliori club al mondo. Così come da calciatore, anche da allenatore l’italo-brasilano sta dimostrando di sapere il fatto suo, e la passata stagione alla guida del Bologna ne è stata l’ennesima dimostrazione.

Quella appena conclusa sembrava potesse essere l’estate della sua definitiva consacrazione, ma Thiago Motta ha preferito rimanere in rossoblu per continuare così il suo processo di crescita professionale. Il tanto atteso salto di qualità può aspettare, anche perché l’impressione è che l’ex Spezia possa rimanere ancora per un pò inchiodato sulla panchina del Dall’Ara.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, è dialogo aperto fra i dirigenti del Bologna e Thiago Motta per il rinnovo del contratto dell’allenatore rossoblu. Le trattative viaggiano spedite nella speranza di poter trovare il prima possibile un accordo, la cui deadline sarebbe già stata fissata dal club emiliano.

Bologna, rinnovo Thiago Motta: c’è fiducia

Il Bologna è al lavoro per il rinnovo di Thiago Motta, sul quale ci sarebbe particolare fiducia nonostante l’allenatore sia sul taccuino dei migliori club al mondo. La volontà delle parti di continuare insieme c’è, e nelle prossime settimane le trattative potrebbero entrare anche nel vivo con addirittura il raggiungimento di un accordo.

Al momento c’è ancora da lavorare ma, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Bologna punta a raggiungere un’intensa con Thiago Motta entro metà ottobre. Joe Saputo vuole dunque blindare il suo allenatore, dimostrando così tutta l’ambizione del progetto tecnico del club emiliano.

Motta scade nel 2024: la mossa del Bologna per convincerlo

Il contratto di Thiago Motta con il Bologna scade il prossimo giugno, ed il club emiliano non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il proprio allenatore. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, per convincerlo a rimanere Joe Saputo potrebbe promettere all’italo-brasiliano un calciomercato da e per l’Europa nella prossima sessione estiva di trasferimenti, così da accontentare Motta e compiere allo stesso un importante salto di qualità.