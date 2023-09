Napoli, scoppia il caso Osimhen: interviene la società

Cosa rischia Osimhen dopo la scenata contro Rudi Garcia? Ecco la decisione del Napoli.

Le proteste plateali contro Rudi Garcia hanno aperto un nuovo caso all’interno del Napoli: adesso è Victor Osimhen a finire sotto accusa. Il nigeriano, sostituito nei minuti finali del match di ieri contro il Bologna, ha attaccato duramente il suo allenatore. Non ha accettato il cambio, richiamando il tecnico pubblicamente. Un atteggiamento che non è piaciuto allo stesso Garcia e alla società che è pronta a punire in maniera esemplare il proprio attaccante.

In casa Napoli non si respira un clima sereno: c’è tensione nell’ambiente, come confermato anche dagli atteggiamenti di alcuni calciatori. L’ultimo episodio, che ha fatto storcere il naso alla società e all’allenatore, è quello che ha visto protagonista Victor Osimhen che ieri non ha accettato la sostituzione ed è uscito dal campo arrabbiato protestando contro Garcia.

Napoli: sfogo di Osimhen contro Garcia, punizione in arrivo per l’attaccante

Situazione non facile per il Napoli. La vittoria in campionato manca da tanto, troppo, tempo. Il rullino di marcia degli azzurri è calato notevolmente tanto da portare, gli attuali campioni d’Italia in carica, a meno sette dalla prima posizione attualmente occupata dall’Inter che, in queste prime cinque di campionato, l’ha vinte tutte. A far preoccupare i tifosi è anche l’atteggiamento di alcuni calciatori. Ieri, per esempio, Osimhen ha protestato contro l’allenatore per la sostituzione.

Questo il commento di Rudi Garcia su Victor Osimhen: “Ho parlato con lui nello spogliatoio, quello che dovevamo dirci ce lo siamo detti. Sono cose che non vanno bene”. Ad alimentare la questione anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo che non ha condiviso il modo di fare del numero nove. “Questi tipi di atteggiamenti non servono”. E’ atteso l’intervento della società che dopo lo sfogo plateale di Victor Osimhen potrebbe punire il giocatore.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi a Castelvolturno ci sarà un faccia a faccia tra la società, l’allenatore e Victor Osimhen. Il club farà sapere al nigeriano che episodi del genere non sono ammissibili anche perché a rimetterci è anche il Napoli, considerato il danno d’immagine che il club ha questi gesti così plateali.

Napoli: Osimhen a colloquio con Garcia, ecco cosa rischia il nigeriano

Già in passato l’attaccante è stato protagonista di episodi del genere. Ecco perché il Napoli pretenderà le scuse di Osimhen che dovrà farle alla squadra e all’allenatore. Nonostante il confronto già avuto con Garcia e Di Lorenzo, la società potrebbe intervenire anche con una pesante multa da comminare a Osimhen.