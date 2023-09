Arrivano i dettagli relativi all’infortunio dell’attaccante dell’Inter Arnautovic, svelati i tempi di recupero. Ecco quante partite dovrà saltare.

Ultimissime notizie su Marko Arnautovic: arrivano nuovi aggiornamenti sull’attaccante dell’Inter, colpo estivo dell’ultima sessione di calciomercato. La seconda avventura, in maglia nerazzurra, dell’ex Bologna era partita bene. Lo stop di ieri, contro l’Empoli, ha messo spalle al muro il giocatore che adesso dovrà recuperare da questo infortunio: c’è l’esito dell’esame a cui s’è sottoposto, ecco quanto tempo dovrà star fermo.

Una brutta tegola per l’Inter che, in avanti, deve già fare i conti con le condizioni precarie di Alexis Sanchez che non è ancora al 100% della condizione. Ecco perché quest’infortunio di Arnautovic rischia di stravolgere i piani di Simone Inzaghi che adesso dovrà inventarsi qualcosa, magari pescando dalla Primavera qualcuno o adattando in avanti uno fra Klaassen o Mkhitaryan. Ecco, intanto, tutti i dettagli riguardo l’infortunio di Arnautovic: c’è l’annuncio ufficiale dell’Inter.

Inter, infortunio Arnautovic: ecco quando tornerà a disposizione

E’ arrivata la comunicazione da parte dell’Inter che, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto i dettagli dell’infortunio subito da Marko Arnautovic nel corso della partita di campionato contro l’Empoli.

Nel finale, il giocatore austriaco, ha subito una botta durissima, ecco il referto medico dopo la visita strumentale di questa mattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

“Arnautovic ha riportato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Infortunio Arnautovic, quante partite salterà con l’Inter?

Una brutta tegola per il giocatore che, secondo le prime indiscrezioni, non sarà a disposizione fino a novembre. Complessivamente, Arnautovic salterà con l’Inter 10 partite: non sarà a disposizione per i match di campionato e Champions League contro il Sassuolo, Salernitana, Benfica, Bologna, Torino, Salisburgo, Roma, Atalanta, Salisburgo e Frosinone del 12 novembre. Svelata la data del possibile recupero di Arnautovic con l’Inter, la speranza di Inzaghi è riaverlo a disposizione per quella partita di campioanto.

Quando torna Arnautovic? C’è la data

Nelle prossime settimane lo staff mediche neroazzurro valuterà le condizioni fisiche di Marko Arnautovic che potrebbe tornare a disposizione con l’Inter a fine novembre. E’ questa l’indiscrezione riportata da Sky Sport che fa sapere anche la data del possibile ritorno in campo dell’austriaco ovvero il 26 novembre contro la Juventus. Nel frattempo, Inzaghi dovrà puntare su altri uomini e recuperare al meglio Alexis Sanchez che può essere l’arma in più per questa fase della stagione.