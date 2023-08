Nazionale, pronto l’esonero: già scelto il sostituto in panchina

Esonero legato alla Nazionale, la scelta sarebbe già stata presa in merito al sostituto nel ruolo di Commissario Tecnico.

Non è un bel periodo quello per la Nazionale azzurra, con il sistema calcio che si trova al centro di un vero e proprio percorso disastroso, considerando l’ultimo Mondiale che ha visto la formazione azzurra eliminata.

Chiusa in maniera anticipata l’esperienza, dopo alcune vicissitudini legate appunto alle prestazioni della Nazionale, quest’estate arriverebbe così l’esonero nella posizione di CT dell’Italia, con susseguente scelta per il ruolo in panchina di chi arriverà al suo posto. C’è una forte candidatura, uno dei principali quotidiani italiani ha svelato tutto.

Nazionale, esonero per il CT: scelto il sostituto

Esonero con scelta già presa, per quanto riguarda la posizione del nuovo CT della Nazionale azzurra.

Una decisione presa dopo lo scarso rendimento che non ha portato a niente di buono, considerando quella che è stata l’eliminazione a sorpresa dal Mondiale, con le critiche che non sono mancate.

Il Commissario Tecnico della Nazionale femminile, Milena Bertolini, sarebbe vicina all’esonero. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, sono venuti fuori diversi nomi per chi la sostituirà in panchina e la scelta sarebbe legata ad un CT maschio, considerando i nomi di Paolo Nicolato, Chicco Evani e Andrea Stramaccioni. A differenza di un forte candidato, i tecnici citati, avrebbero già declinato le proposte dalla Nazionale azzurra.

Nuovo CT della Nazionale italiana femminile: ecco chi sarà il nuovo CT

A svelare il futuro della Nazionale azzurra, quella femminile, è la rosea che nel corso della sua edizione odierna, ha parlato di Carmine Gautieri come scelta per il ruolo di CT. Pur non avendo lui alcuna esperienza col mondo del calcio femminile, sarebbe il forte candidato per succedere a Milena Bertolini, storica nella sua posizione da CT della Nazionale italiana. Un percorso, quella col CT Bertolini, di ben 6 anni, considerando il suo approdo nel 2017. E ora si concluderebbe tutto con l’esonero.

Potrebbe essere rivoluzione, andando verso la scelta di Gautieri in panchina come nuovo CT della Nazionale femminile.

Ultime sulla Nazionale femminile: Gautieri avrà una vice donna

Le esperienze di Gautieri nel mondo del calcio, sono legate a quello maschile. La scelta ben precisa per la Nazionale femminile sarebbe in base alla sua importante esperienza, dando così una rivoluzione al movimento per il calcio femminile, portandolo ad alti livelli.

La scelta per la Nazionale femminile sarebbe poi legata al CT Gautieri con un vice donna, sulla quale c’è ancora da scegliere la candidata.