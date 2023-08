Juventus, salta lo scambio con Lukaku: svolta per Vlahovic

La Juventus in sede di mercato continua a lavorare ed in tal senso arriva un netto cambio di rotta. Salta, in tal senso, lo scambio con Lukaku dal momento che arriva una svolta nel futuro di Dusan Vlahovic. Ed in tal senso la notizia non può non spiazzare tutti.

Senza ombra di dubbio l’avventura di Dusan Vlahovic non è stata secondo le aspettative, tanto dei tifosi quanto della dirigenza. A complicare ancora di più una situazione già di per sé non molto facile c’è stato, nella stagione che ci siamo lasciati alle spalle, un rapporto che non è mai decollato con Massimiliano Allegri. Da tempo si vocifera, in tal senso, che il serbo possa andar via, con lo scambio con Lukaku con il Chelsea che sembrava la soluzione ideale per rendere tutti contenti. In tal senso, però, salta tutto grazie alle ultime novità che arrivano direttamente dall’Inghilterra.

Juventus, salta lo scambio con Lukaku

Il nome di “BigRom” era il primo della lista di Massimiliano Allegri per puntellare l’attacco vista la poca sintonia con l’ex Fiorentina. I bianconeri, però, non hanno le risorse economiche e finanziarie per chiudere per l’ex Inter e di conseguenza hanno impostato l’operazione sulla base di uno scambio tra i due bomber.

Stando a quanto raccontato da TalkSport, infatti, il Tottenham ha deciso di inserirsi in maniera prepotente in questa trattativa. Le mire degli Spurs si sono posate proprio su Dusan Vlahovic ed a breve potrebbe partire l’assalto. La svolta, in tal senso, è rappresentata dalla cessione ormai imminente di Kane al Bayern Monaco, con i londinesi che di conseguenza hanno bisogno di un riferimento offensivo. Il nome del centravanti della Juventus è da tempo sul taccuino del Tottenham che vede in lui un giocatore capace di colmare quel vuoto lasciato dallo storico capitano.

Tottenham su Vlahovic

L’obiettivo del Tottenham, come è noto, è quello di essere sempre massimamente competitivo in Premier League ed in Europa. In tal senso il Chelsea, oltre ad essere una rivale per obiettivi in comune, è anche legato al Tottenham da una rivalità da derby. Di conseguenza prendere Vlahovic, facendo saltare così la cessione di uno dei profili che maggiormente gravano sulle casse del club, potrebbe essere anche una sorta di rivalsa.