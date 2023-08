Disastro Barcellona, giocatori non registrati: spediti in Serie A

Il Barcellona costretto a vendere i giocatori a causa del regolamento che obbliga i blaugrana a cedere i propri calciatori.

Il motivo è legato alla mancata possibilità di registrare i calciatori, secondo il regolamento della Liga e dunque diversi dei propri calciatori – occhio anche ai nuovi acquisti – dovranno sbarcare altrove, lasciando appunto la società catalana.

Tra soltanto otto giorni – la Liga comincerà una settimana prima della Serie A – il Barcellona dovrà cominciare il campionato da campione in carica e si trova, al momento, con un problema non da poco: il club ha registrato soltanto 13 giocatori a causa di alcuni problemi del patron Joan Laporta che non è riuscito a risolvere.

Calciomercato, occasione in Serie A dopo il disastro del Barcellona

Disastrosa la situazione che continua a vivere il Barcellona che ha piazzato un mercato importante, ma si ritrova col solito problema della registrazione dei propri tesserati.

Un problema non da poco perché manca poco o niente all’inizio del nuovo campionato, con la stagione del Barcellona che è alle porte e che Xavi vuole vivere da assoluto protagonista anche in Europa questa volta.

Sono ben undici i giocatori in attesa di conoscere il proprio futuro, la situazione è paradossale e, a pochi giorni dunque dall’inizio della Liga. Ul Barcellona sarà costretto a risolvere la stessa, altrimenti dovrà scegliere di vendere i calciatori out dalle registrazioni che, al momento, non riescono ad essere sistemate. La Serie A resta spettatrice, ad osservare la situazione complessa che riguarda il Barcellona: alcuni giocatori sono obiettivi di calciomercato veri e propri per diverse società ai vertici del campionato italiano.

Mercato Serie A, ecco i giocatori in uscita dal Barcellona: quante occasioni

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, risultano essere undici i giocatori in attesa, col Barcellona che non può tesserare per il momento alcuni giocatori dell’importante rosa che si ritrova.

In questo momento il gruppo è ristretto, con quattro giocatori finiti sul mercato per risolvere la complessa situazione che sta vivendo il club. E questo, obbligherebbe anche il Barcellona a calare le proprie pretese economiche. In Serie A le occasioni sono diverse e ben tre. La prima porta a Kessiè, con l’ex Milan che risulta essere un obiettivo principale per il calciomercato della Juventus. Sullo sfondo, invece, anche i nomi di Garcia e Ferran Torres.

Kessiè in Serie A, occasione dal Barcellona: occhio anche a Ferran Torres

Occhio anche a Ferran Torres perché, con Dembele ad un passo dal PSG, anche un altro esterno potrebbe dire addio. Tra le idee in Serie A c’è quella del Napoli, l’esterno potrebbe prendere il posto di Lozano, in uscita. Kessiè, invece, è sempre un’idea della Juventus e di Cristiano Giuntoli, ds che lo avrebbe voluto anche nella sua esperienza al Napoli.