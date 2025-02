Orrori arbitrali in Torino-Genoa, sfogo contro il VAR: la moviola

Torino-Genoa è terminata 1-1 ma ci sono pesantissimi errori arbitrali che hanno cambiato l’esito della partita: scoppia la polemica.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino è andata in scena una partita complicatissima che ha condizionato, probabilmente, il futuro dei due club che hanno ambizioni ancora importanti e ora sono costretti a fare la corsa contro il tempo per la classifica che sta nascendo.

Anche in questa stagione le polemiche con il VAR e con la classe arbitrale sono infinite e anche nella partita Torino-Genoa ci sono state enormi difficoltà nella gestione della partita e alla fine sono arrivate polemiche infinite.

Torino-Genoa: sfogo clamoroso di Vagnati

Torino-Genoa è terminata 1-1 ma il punto guadagnato questa sera non rende felici i granata che avrebbero voluto vincere lo scontro diretto e puntare a un piazzamento in classifica migliore. Sul finale della partita ci sono stati due episodi che hanno creato polemiche e grande caos a fine partita.

Il Torino si è fortemente lamentato con la squadra arbitrale e con il VAR per la non assegnazione di ben due rigori nell’area granata nel giro di pochi secondi. A fine partita il direttore sportivo Davide Vagnati si è sfogato pesnatemente contro l’arbitro.

“C’è la tecnologia per cambiare un errore chiaro di campo“, ha ribadito con forza il ds del Torino, “siamo molto delusi dall’atteggiamento della squadra arbitrale”.

Torino, mancano due rigori: Vagnati è una furia in diretta

Negli ultimi minuti di Torino-Genoa c’è stato un doppio contatto nell’area di rigore del Genoa che avrebbe potuto portare due calci di rigore (e poi ne sarebbe stato uno, visto che è stata la stessa azione) ai granata e, di conseguenza, alla possibile vittoria.

La trattenuta su Che Adams all’inizio dell’azione è stata abbastanza leggera ma il problema principale è legato alla trattenuta, ritenuta clamorosa, ai danni di Sanabria, al quale a un certo punto la maglia si tira così tanto che il numero sparisce dalla telecamera.

“Sanabria non può saltare, Sabelli lo butta giù“, ha sottolineato con forza Davide Vagnati a Sky Sport, “l’arbitro sbaglia in campo e si può sbagliare, ma non capisco perché la tecnologia non possa aiutarlo”.

Proteste del Torino contro l’arbitro

“Non possiamo far finta di niente, quantomeno deve essere richiamato al monitor”, ha tuonato il direttore sportivo Vagnati al termine della partita contro il Genoa e ha poi annunciato di aver “parlato con l’arbitro ma secondo lui non c’erano i presupposti per il rigore. In campo può sbagliare, ma deve essere richiamato. La palla va verso Sanabria, che viene buttatto giù“.

“Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo preso un gol fortuito che potevamo evitare“, ha poi concluso il dirigente del Torino “e il tema è valutare bene le situazioni, il VAR c’è e deve valutare l’arbitro“.